Fabelachtig mooi en ruig: dit brengt fietsers naar Tadzjikistan

Sneeuw op de toppen van het Pamir-gebergte, waar de bekende Pamir Highway doorheen loopt. Foto Imageselect

Het dak van de wereld. Zo staat Tadzjikistan wel bekend. De bergtoppen van duizelingwekkende hoogten (tot 7.495 meter) bieden tal van vergezichten. Het landschap is woest met zijn rotsige bergwanden, groene hoogvlaktes en snelstromende rivieren.

Toeristen zijn een zeldzaamheid in dit afgelegen Centraal-Aziatische land, waar de legendarische Pamir Highway doorheen loopt. De 2.000 kilometer lange route eindigt in het Kirgizische Osj, een pleisterplaats langs de aloude Zijderoute.

De Pamir Highway, met 4.655 meter de op-één-na-hoogste internationale snelweg ter wereld, werd meer dan honderd jaar geleden door de Russen aangelegd als verdedigingslinie tegen oprukkende Britse koloniale troepen. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is er nauwelijks onderhoud gepleegd. De weg is smal en loopt langs kliffen die recht naar beneden lopen. Er is geen vangrail te bekennen.

Tadzjiekse automobilisten houden er bovendien een ruige rijstijl op na: met bruuske bewegingen en het nodige getoeter weten ze motoren, ezels en fietsers te passeren. Dit gaat lang niet altijd goed. De WHO noteerde vorig jaar 20,68 dodelijke ongelukken per 100 duizend inwoners.

Road of Hell

Hoeveel doden er op de Pamir Hightway zijn de betreuren, is niet bekend. Maar de bijnaam Road of Hell is veelzeggend. De deels onverharde wegen zijn stoffig, waaardoor het zicht beperkt is. Tunnels zijn niet verlicht. Loszittende stenen zo groot als basketballen liggen op de weg. Eetgelegenheden zijn er spaarzaam, hotels al evenzeer.

Desondanks is de route er een om op je bucketlijst te zetten. Vereisten: avontuurlijkheid, enige ervaring en geen hoogtevrees. Menig fietser heeft met deze eigenschappen de bergkammen getrotseerd. Een tentje achter op de bagagedrager en wat energierepen in de tas.

‘De natuur is hier de baas, niets of niemand anders’, beschrijft een Nederlandse fietser het treffend op een blog. ‘En die natuur is zo meeslepend mooi! Meeslepend door het afgelegene, het lege, het ruige: alles is zo basic. Zo fabelachtig mooi kan het zijn om teruggeworpen te worden op de fundamenten.’