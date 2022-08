ExxonMobil-topman weigert te verschijnen voor enquêtecommissie Gronings gas

Joost Van Roost, uiterst links, is voormalig topman van ExxonMobil. Beeld Kristof van Accom / BELGA

De commissie zou normaliter dwang kunnen uitvoeren, maar omdat Van Roost geen Nederlands maar Belgisch staatsburger is kan hij de oproep weigeren.

De voorzitter van de commissie en GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is niet te spreken over de weigering van Van Roost, die tussen 2000 en 2017 directeur was van ExxonMobil Benelux. Volgens Van der Lee is het ‘teleurstellend dat hij zich niet wil verantwoorden voor de enquêtecommissie’ omdat hij een ‘belangrijke positie in een lange en cruciale periode voor de gaswinning. De commissie heeft ‘van alles geprobeerd’, maar Van Roost houdt zich afzijdig.

De Parlementaire Enquêtecommissie, het zwaarste waarheidsvindingsmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten, poogt de onderste steen boven te halen in het dossier van de gaswinning in Groningen, die sinds 1963 zo’n 400 miljard euro en ruim een kwart miljoen schadeclaims heeft opgeleverd.

Volgende week hervat de commissie de verhoren na het zomerreces. Op het lijstje staan onder meer Bart van de Leemput, tussen 2009 en 2014 directeur van aardgasproducent de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), dat voor de helft eigendom is van Shell en voor de helft van ExxonMobil. Ook Maxime Verhagen, voormalig CDA-partijleider, minister van Economische Zaken en vicepremier tussen 2010 en 2012, wordt opgetrommeld, net als een serie experts en betrokkenen.

Schadeclaims

Eind juni begonnen de verhoren al. In die eerste week werden onder andere de NAM en Shell al gehoord. De staat en de gasbedrijven, die jarenlang door één deur konden betreffende de goudmijn onder Groningen, liggen nu in een vechtscheiding. De NAM wil namelijk geen verdere schadeclaims meer betalen. Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Mijnbouw zei daarover: ‘Het is onacceptabel dat NAM via deze weg de verantwoordelijkheid voor de situatie in Groningen probeert te ontlopen.’ Vijlbrief wil alle kosten neerleggen bij de NAM, al dekt de staat daarvan tweederde deel vanwege gemaakte afspraken.

Niet iedereen schaart zich achter Vijlbrief. Volgens één van de gehoorden, de 80-jarige Groningse paardenfokker Sijbrand Nijhoff, verschool en verschuilt de overheid zich achter de NAM. ‘U had ook als Tweede Kamer op de hoogte moeten zijn. Hoe kan het dat wij zo lang niet zijn gehoord? Het lijkt wel alsof Nederland niet weet waar Groningen ligt.’

Vanaf maandag 29 augustus worden de verhoren hervat, ze lopen tot 14 oktober.