ExxonMobil stapt uit biobrandstofbedrijf waarmee het jarenlang zijn ‘groene’ activiteiten aanprees

Een raffinaderij van ExxonMobil in Beaumont, Texas. Om ook duurzamere energie te kunnen leveren, stapte de oliegigant in een biobrandstofbedrijf. Daaruit heeft het zich stilletjes teruggetrokken. Beeld Reuters

Al decennia pogen bedrijven om oliën uit algen te oogsten, zodat ze als duurzame biobrandstoffen kunnen dienen. Een groot voordeel is dat ze in tanks kunnen groeien die geen kostbare landbouwgrond innemen. Maar algen zoveel olie laten produceren dat ze kunnen concurreren met andere brandstoffen, wil tot nu toe niet lukken. Dat energiegigant ExxonMobil juist op deze potentiële energiebron de nadruk legde in zijn advertenties, leidde dan ook al langer tot gefronste wenkbrauwen.

Zo beschuldigde een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ExxonMobil er vorig jaar van mooie sier te maken met de algen, als afleiding voor grootschalige investeringen in fossiele brandstoffen. Eigenlijk had het bedrijf helemaal niet zulke hoge verwachtingen van algenbrandstof, bleek uit interne documenten van ExxonMobil die de commissie openbaarde. Daarin staat dat een commerciële toepassing volgens de bedrijfstop nog ‘decennia’ op zich laat wachten.

60 miljoen aan reclame

Intussen gaf het bedrijf alleen al op de Amerikaanse televisie meer dan 60 miljoen dollar (56 miljoen euro) uit aan advertenties over de algenbrandstof. De spotjes waren onder meer te zien tijdens grote sportwedstrijden. Hierbij kwamen nog filmpjes die ExxonMobil jarenlang op sociale media als Facebook en Twitter verspreidde en waarin het algenolie neerzette als veelbelovende biobrandstof.

ExxonMobil ontkent dat sprake is geweest van greenwashing. Tegenover persbureau Bloomberg News wijst het bedrijf erop dat het 350 miljoen dollar in de algenbrandstof heeft gestoken, meer dan het dubbele van wat het in totaal aan advertenties heeft uitgegeven, en dat de technologie daarmee verder is gebracht dan ooit.

Dat ExxonMobil er geen heil meer in ziet, is een nieuwe klap voor de ontwikkeling van biobrandstof uit algen. Het Californische algenbedrijf waar het allemaal om draait, Viridos, heeft afgelopen december 75 van zijn 130 medewerkers ontslagen na het terugtrekken van ExxonMobil.

Viridos boekte de afgelopen jaren wel successen: het wist de concentratie bruikbare oliën in zijn algen sinds 2020 bijna te verdubbelen. Desondanks gaat het nog niet om hoeveelheden die rendabel worden geacht. Het bedrijf zegt met meerdere mogelijke geldschieters in gesprek te zijn om het werk voort te zetten.

Waarom ExxonMobil vanaf 2021 de geldkraan dichtdraaide, is niet helemaal duidelijk. Aan geldgebrek bij ExxonMobil zal het niet liggen: vorig jaar boekte dat de olie- en gasgigant nog een recordwinst van 56 miljard dollar (51 miljard euro).