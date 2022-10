ExxonMobil, grootaandeelhouder NAM, dreigde in 2017 stekker uit gaswinning Groningen te trekken

Rolf de Jong (met blauwe map) wordt binnengeleid bij de enquêtecommissie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat verklaarde Rolf de Jong, sinds 2016 de hoogste baas van Exxon in Nederland, vrijdagochtend voor de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Exxon is samen met Shell aandeelhouder van de NAM.

‘Als NAM strafrechtelijk vervolgd wordt enkel vanwege het feit dat het bedrijf Nederland niet in de kou laat zitten, kunnen we niet verder’, verwoordde De Jong het standpunt van de Amerikaanse oliemaatschappij destijds. ‘Met alle dramatische gevolgen van dien.’

De Jongs hoogste baas Darren Woods en Shell-ceo Ben van Beurden spraken vervolgens met minister-president Rutte om tot een oplossing te komen. Die werd gevonden in het vastleggen van een ‘winningsplicht’ voor NAM. Daarmee verschoof de juridische verantwoordelijkheid van de oliemaatschappijen naar de Nederlandse staat. Die bepaling was een ‘dealbreaker’, bevestigde De Jong. Zonder overeenstemming hierover was Exxon uit het gasgebouw gestapt. Rutte had volgens hem ‘veel begrip’ voor de eis.

Vruchtbaar verstandshuwelijk

In 2021 oordeelde het Openbaar Ministerie dat er onvoldoende basis was voor strafrechtelijke vervolging van de NAM wegens het toebrengen van schade aan gebouwen waardoor levensgevaar te duchten is. Inmiddels heeft het hof bepaald dat er op enkele punten aanvullend onderzoek nodig is.

Drie dagen voor de bekendmaking werd De Jong in 2018 ingelicht over het besluit van toenmalig minister Eric Wiebes om de gaskraan helemaal dicht te draaien. ‘Dat was wel even slikken, een radicale beslissing. Tot dat moment dacht ik nog: hoe kunnen we hier een win-win-win van maken, voor de Groningers, de staat en de commerciële partijen?’

Net als veel andere getuigen verklaarde De Jong hoe de gaswinning in Groningen tot de aardbeving bij Huizinge in 2012 voor alle partijen een zeer vruchtbaar verstandshuwelijk was. Daarna veranderde de balans tussen lusten en lasten fundamenteel door de beperking van de winning en de hoge kosten voor schadeherstel en versterking, aldus De Jong.

Nieuwe afspraken

Volgens hem was er een ‘directe relatie’ tussen de verlaging van de gasproductie en het inperken van de versterkingsoperatie. ‘Dat heeft minister Wiebes ook met veel passie verdedigd.’

Exxon en Shell zijn momenteel in een hevig conflict verwikkeld met de Nederlandse overheid over aansprakelijkheid en toekomstige lasten nu de gaskraan dichtgaat. Hierover loopt een arbitragezaak. Net als zijn evenknie bij Shell Marjan van Loon donderdag, verklaarde De Jong dat Exxon bereid is nieuwe afspraken met de staat te maken. ‘Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden. Maar ik ga geen loze beloftes doen.’