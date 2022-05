Extremistische geweldspiraal bereikt Togo: jihadistische strijders doden 8 militairen

Togolese soldaten patrouilleren in het noorden van Togo, bij Namoundjoga. Beeld AFP

De aanval van woensdag vond plaats in het uiterste noorden van Togo, bij de grens met Burkina Faso. Togolese militairen zijn daar al langere tijd gestationeerd als buffer tegen de jihadistische dreiging. De aanvallers doken woensdag in alle vroegte op met motorfietsen, aldus de Togolese autoriteiten. Behalve acht doden zouden er onder de militairen ook dertien gewonden zijn gevallen.

Hoewel de aanval niet is opgeëist, is het bekend dat er langs de noordgrens van Togo gewapende groepen opereren die hun inspiratie ontlenen aan terreurbewegingen als al-Qaeda en Islamitische Staat (IS). In november vorig jaar vond er aan de grens van Togo een allereerste aanval plaats, maar daarbij vielen geen Togolese slachtoffers.

Noodklok

Het incident van woensdag past in een trend van extremistische groeperingen die vanuit de Sahel-regio zuidwaarts bewegen, richting landen aan de Golf van Guinee. De vrees bestaat dat deze landen nu ook ontwricht zullen worden. Het pan-Afrikaanse Instituut voor Veiligheidsstudies luidde in februari de noodklok over het ‘escalerende’ extremisme.

In bijvoorbeeld Benin, dat net als Togo aan Burkina Faso grenst, kwamen in februari negen mensen om het leven door een serie bermbommen in een wildpark. De aanslag was de dodelijkste tot dan toe in Benin. En ook in Togo’s Ivoorkust proberen jihadisten tegenwoordig met enige regelmaat toe te slaan.

De geweldsspiraal in de regio begon ongeveer tien jaar geleden, na de val van de Libische dictator Kadhafi. De chaos van de burgeroorlog in Libië creëerde ruimte voor opstandige krachten in buurland Mali, dat in de jaren erna zo’n beetje het epicentrum zou worden voor jihadistische groeperingen. In 2015 sloeg het geweld over naar het ten zuiden van Mali gelegen Burkina Faso. Nu proberen landen die daar weer zuidelijk van gelegen zijn het geweld buiten de deur te houden.