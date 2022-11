Extreme stunts en strooien met cash maken MrBeast tot de populairste youtuber ooit

Jimmy Donaldson, beter bekend als MrBeast, wist het succesvolste persoonlijke YouTubekanaal aller tijden op te bouwen. Beeld Getty Images for MrBeast Burger

Wie volwassen was of opgroeide in de jaren negentig, kent misschien het SBS 6-programma Over de roooie nog wel. Voer een bizarre opdracht uit – je eigen haar en dat van vijf anderen kammen met een natte wc-borstel bijvoorbeeld, of al je kleding rood verven – en krijg een dik geldbedrag (1.000 gulden). Wendy van Dijk scoorde kijkers over je rug, en jij ontving er één.

Wie volwassen was of opgroeide in de jaren negentig, heeft misschien geen idee wie Jimmy Donaldson (23) is, maar het is in diezelfde geest – bizarre opdrachten, dik geldbedrag – dat de Amerikaan het succesvolste persoonlijke YouTubekanaal aller tijden wist op te bouwen. Donaldson ging deze week de Zweedse youtuber PewDiePie voorbij als creator met de meeste abonnees : 112 miljoen versus 111 miljoen. Dat deed hij met zijn ‘algoritmefähige’ alter ego MrBeast.

Met zulke cijfers en zo’n naam zal het niet verbazen dat Donaldson het wat grootser aanpakt dan SBS 6. MrBeast gebruikt het duizendje van Van Dijk waarschijnlijk om de open haard mee aan te steken die zijn schoorsteen laat roken. En die rookt flink. Met zijn YouTubekanaal haalde Donaldson vorig jaar 54 miljoen dollar binnen. Bij zijn challenges kunnen deelnemers extreme bedragen verdienen: tientallen tot honderdduizenden dollars.

Squid Game

De opdrachten die daar tegenover staan, zijn dan ook extreem. Houd je hand het langst vast aan een privéjet, en win de privéjet. Overleef honderd dagen in een cirkel op een grasveld met een doorsnede van een meter of tien, en krijg een half miljoen. Speel alle spellen uit de Netflix-serie Squid Game na – gelukkig wel zonder te worden gedood als je verliest. Overigens laat MrBeast niet altijd anderen de stunts uitvoeren. Donaldson maakt ook video’s waarin hij tot honderdduizend telt, zich levend laat begraven of een marathon loopt op een soort clownsschoenen.

Zijn video’s behalen tientallen miljoenen views. Soms zelfs honderden miljoenen, zoals in het geval van het Squid Game-filmpje. Het is het resultaat van zijn tactiek om het YouTubealgoritme op precies de juiste plekken te kietelen, met video’s met een zorgvuldig uitgekozen titel, lengte en inhoud. Alles tot aan het thumbnail-plaatje is volstrekt geoptimaliseerd. Alleen al daaraan geeft MrBeast 10 duizend euro per video uit. Je móét er haast wel op klikken.

Dat uitvogelen van het algoritme begon voor Donaldson ruim tien jaar geleden, toen hij als scholier een kanaal begon. Daarop heeft hij zo ongeveer elk populair YouTubegenre uitgeprobeerd: streamen terwijl hij aan het gamen is (waar de vorige YouTube-keizer PewDiePie groot mee werd), video’s waarin hij reageert op andere video’s, compilatievideo’s maken. ‘Vijf jaar lang heb ik meedogenloos het YouTubealgoritme bestudeerd, ongezond geobsedeerd door het ontdekken wanneer iets viral gaat’, vertelde Donaldson eerder.

In 2017 had hij al een miljoen subscribers toen hij op zijn echte goudmijn stuitte: hij werd zélf de goudmijn. Sponsoren betaalden hem bijvoorbeeld 10 duizend dollar, en hij gaf dat weg aan een willekeurige dakloze. Of als fooi aan een serveerster, of aan z’n Uberchauffeur. Uiteraard legde hij hun geschokte reactie vast op beeld. Later kwamen daar de opdrachten-voor-geldfilmpjes bij. Vrijgevigheid als YouTubegenre: videolantropie.

Zuiver altruïstisch is dat niet. It takes money to make money. Hoe hoger de bedragen die hij weggeeft, hoe hoger het aantal views en dus hoe meer advertentie-inkomsten hij genereert. MrBeasts filantropie is vooral een lucratief bedrijfsmodel. Inmiddels heeft hij zestig mensen die fulltime voor hem werken vanuit een studio in North Carolina.

Eén YouTubekanaal werden er zes, er is een webwinkel met merchandise, een game-app en een keten waarbij je online hamburgers kunt bestellen. MrBeast is inmiddels van youtuber verworden tot uithangbord van een conglomeraat dat tientallen miljoenen dollars binnenharkt. Maar zelf geeft hij niets om geld, beweert Donaldson: ‘Geen fuck. Ik wil niet het ene na het andere glimmende ding najagen’, zei hij in een interview met Rolling Stone, rijdend in een Tesla Model X.

Zijn filantropische activiteiten zijn ook oprecht, laat hij optekenen. Hij verdient veel, maar zo kan hij ook veel weggeven. Er is een kanaal – Beast Philanthropy – dat alle omzet doneert aan goede doelen. Donaldson organiseert acties om huizen te bouwen of voedsel aan armen te geven. Vorig jaar gaf hij tienduizend kalkoenen weg met Thanksgiving. Hij heeft een fonds voor het planten van bomen en wil bijna 15 miljoen kilo afval uit de oceaan laten halen. De uitstoot van video’s met een privéjet of Lamborghini compenseert hij in tienvoud.

Geen feestbeest

Toch is hij niet van onbesproken gedrag. Een aantal voormalige medewerkers beschuldigden hem in The New York Times van het creëren van een onveilige werkomgeving. Donaldson is extreem veeleisend, schreeuwt en scheldt tegen z’n personeel en verwacht dat ze lange dagen maken. Een vriend van hem wijt het aan Donaldsons niet altijd even sociale karakter: ‘Hij vindt het lastig om uit te leggen wat hij nodig heeft en wat hij wil.’

Die veeleisendheid heeft hij ook naar zichzelf. ‘Ik feest niet, ik heb weinig vrienden. Al mijn vriendschappen draaien rondom werk.’ Alles moet wijken voor één doel: de grootste youtuber aller tijden worden. Het geld is secundair. Maar: ‘Als je een biljoen dollar hebt, heb je geen problemen.’ Op zijn 23ste groeit hem dat al bijna op zijn rug.