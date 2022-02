Extreme regen én harde wind: we moeten ons schrap zetten voor meer ‘combinaties van extremen’

In het Gronings-Drentse waterschap Noorderzijlvest werd een provinciale weg afgesloten omdat de dijk waarop de weg lag verzadigd was geraakt en wegzakte. Beeld Harry Cock

Het Groninger Museum hield dinsdagochtend de deuren gesloten. Dit keer waren het niet coronamaatregelen, maar het dreigende water dat het museum dwong tot sluiting. Gelukkig hield het water het dinsdag bij dreigen. Rond 1 uur ’s middags was het waterpeil voldoende gezakt, en kon het museum weer open.

De schade bleef voor het museum beperkt tot de tweehonderd reserveringen die afgezegd moesten worden, maar dat was niet overal het geval. In veel delen van Nederland leidden hoge waterstanden maandag en dinsdag tot overlast. Met name in Noord- en Oost-Nederland waren de problemen groot. Fiets- en wandelpaden liepen onder water, vaarwegen werden afgesloten, de Overijsselse Vecht trad buiten haar oevers en in de stadsgrachten in Zwolle stond het water zeer hoog. Gemalen draaien op volle toeren om het overtollige water weg te krijgen en verschillende stormvloedkeringen zijn gesloten geweest.

Verzadigde dijk

In het Gronings-Drentse waterschap Noorderzijlvest werd een provinciale weg afgesloten omdat de dijk waarop de weg lag verzadigd was geraakt en wegzakte. Nadat het waterschap het nabijgelegen bergingsgebied De Dijken-Bakkerom liet vollopen zakte het waterpeil met 10 centimeter.

De hoge waterstanden komen vooral door de hevige neerslag van met name zondag en maandag. Lange tijd kon dat water niet zo snel weggevoerd worden als het er bij kwam, maar op veel plekken was de piek dinsdagochtend bereikt. Ook in het Gelderse waterschap Vallei en Veluwe begint het water inmiddels te zakken, maar volgens een woordvoerder laat het waterschap dat wel geleidelijk gebeuren: ‘Anders kunnen de oevers inzakken.’ De overlast zal dus nog even voortduren. Volgens de woordvoerder bemoeilijken de bomen en takken die door de stormen in het water zijn beland de waterafvoer.

In het waterschap Hunze en Aa’s, dat andere delen van Groningen en Drenthe bestrijkt, viel zondag en maandag samen 55 millimeter neerslag. Dat is volgens het waterschap ongeveer net zo veel als normaal gesproken in de hele maand februari. Ook daar werd dinsdagochtend de hoogste waterstand bereikt.

Wat de situatie volgens een woordvoerder lastig maakte, was dat door de sterke wind het waterpeil in de Eemsdollard ook hoger was dan normaal. Daardoor was het niet mogelijk om overtollig water daarin te lozen. Nadat de wind afzwakte werd het weer mogelijk om water weg te spuien, en is het waterpeil dinsdag begonnen met zakken. Maar het zal volgens de woordvoerder nog wel twee weken duren voordat het water weer op normaal peil is.

De stormen van de afgelopen week zijn geen weerfenomeen dat door klimaatverandering vaker zal voorkomen. Vaker hevige neerslag achter de dijk is wel iets waar we volgens hoogleraar waterbeheer en klimaatadaptatie Jeroen Aerts in de toekomst rekening mee moeten houden. ‘Dus ook al blijft het aantal stormen gelijk, door de toename van neerslag krijg je vaker dit soort gecombineerde weersextremen.’

Zeer droge zomers

Een ander voorbeeld van zo’n combinatie is volgens Aerts de opeenvolging van natte winters en zeer droge zomers. De afgelopen zomers waren erg droog, waardoor het grondwaterpeil sterk is gedaald. De hevige regenval zal dat weer enigszins aanvullen, maar grond kan in een korte tijd maar een beperkte hoeveelheid water opnemen. Op veel plekken is de grond verzadigd, waardoor er plassen blijven liggen en een groot deel van het water uiteindelijk zal wegstromen naar de zee. In de winter is het grondwaterpeil sowieso gemiddeld hoger dan in de zomer, de opgebouwde buffer kan volgens Aerts met nog een droge zomer snel weg zijn.

In steden en hoger gelegen regio’s als Limburg is het volgens Aerts daarom zaak om het water zo lang mogelijk vast te houden, bijvoorbeeld met groene daken of opvangbekkens in de natuur. Maar in het polderlandschap, waar veel van de problemen nu spelen, werkt dat minder goed. ‘Daar zit je in een soort badkuip, waardoor je het water niet ergens anders naartoe kan laten stromen.’

Aerts gelooft dat de waterschappen voorlopig goed genoeg voorbereid zijn, maar de kennis over gecombineerde extremen loopt nog achter: ‘Meestal richten we ons op één ding: of droogte, of hoge waterstanden in de rivieren, of storm op zee. Het onderzoek naar combinaties komt pas net van de grond.’