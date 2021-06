Extreme hitte westkust VS en Canada ontregelt openbare leven: 47,5 graden

Een speciale afkoelruimte in de staat Oregon. Beeld AFP

In de drie steden werden maandag recordtemperaturen gemeten. In Salem, de hoofdstad van de staat Oregon, werd het 47,2 graden. Dit is nog nooit voorgekomen sinds rond 1890, toen werd begonnen met het bijhouden van de temperatuur in de stad. In Portland werd bij de luchthaven 46,1 graden gemeten. Het vorige temperatuurrecord in deze stad was veertig jaar geleden, toen de bewoners zuchtten onder 41,6 graden.

De extreme hitte wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven het noordwesten van Canada en de VS dat amper beweegt. Eerder deze maand werden ook Californië en staten in het zuidwesten van de VS getroffen door zo’n hogedrukgebied. Volgens meteorologen kunnen extreme weersomstandigheden, zoals de hittegolven die dit jaar delen van de VS hebben getroffen, niet altijd direct in verband worden gebracht met klimaatverandering.

Ongemak

Verwacht wordt dat de hitte vanaf vandaag zal afnemen in een deel van het getroffen gebied. In de komende dagen zal het echter nog wel aanhouden in andere regio's en voor veel ongemak zal zorgen. De hitte in Portland is met name opmerkelijk omdat de stad, net als Seattle, bekend staat als een regenachtige stad met weinig zon.

Ook de Canadese provincie British Columbia is lange periodes met veel regen gewend. ‘Vandaag zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de heetste ooit in Seattle en Portland’, aldus de nationale weerdienst.

Afkoelplekken

Portland, dat zo’n 645 duizend inwoners telt, was slecht voorbereid op de extreme temperatuur. Airco’s en ijs waren snel uitverkocht. Restaurants en bars moesten gedwongen de deuren sluiten omdat de omstandigheden in de keuken te gevaarlijk werden voor het personeel.

In de regio waarin Portland zich bevindt, Multnomah County, werden op elf locaties ‘afkoelplekken’ ingericht waar bewoners die geen airco hebben aan de hitte konden ontsnappen. Het ging onder andere om bibliotheken.

De coronaregels werden versoepeld zodat ook meer mensen konden worden toegelaten in winkelcentra, openbare zwembaden en bioscopen. Maar diverse zwembaden in Portland werden uiteindelijk gesloten omdat badmeesters ziek werden vanwege de warmte.

Is Portland’s heat wave near its end? 4 local weather experts predict when things will start to cool off https://t.co/ujQgzs7HIf pic.twitter.com/wv4Y3bsoy8 — The Oregonian (@Oregonian) 28 juni 2021

Verbod kampvuren

In British Columbia besloten de autoriteiten scholen en universiteiten maandag gesloten te houden om te voorkomen dat leerlingen en studenten iets zou overkomen. Op maandag werd in het plaatsje Lytton, dat zo’n tweehonderd kilometer ligt van Vancouver, 47,5 graden gemeten. Op zondag werd hier ook een record gebroken: 46,6 graden. Het vorige hitterecord in Canada, aldus een klimaatgroep, was in 1937. Toen werd het in Saskatchewan 45 graden.

In British Columbia, waar slechts veertig procent van de bevolking airco heeft, zochten bewoners massaal hun toevlucht tot stranden en meren om af te koelen. Het provinciebestuur kondigde een verbod af op kampvuren tot half oktober om te voorkomen dat er bosbranden ontstaan.

De maatregel is ingrijpend voor de bevolking omdat kamperen een belangrijke traditie is in British Columbia. ‘Het provinciebestuur weet dat mensen ervan houden om kampvuren aan te steken’, aldus de autoriteiten in een verklaring. ‘Over het instellen van dit verbod is daarom serieus nagedacht.’