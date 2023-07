Extreme hitte verwacht in Zuid-Europa: vrees voor bosbranden en gezondheidsrisico’s

Vrouwen hebben hun stoel in de zee gezet om af te koelen tijdens een hittegolf in Napels, Italië. Beeld Ciro De Luca / Reuters

Een hogedrukgebied dat zich boven de Middellandse Zee bevindt, brengt extreme hitte vanuit de Sahara naar Noord-Afrika en Europa. Marokko, Tunesië en Algerije zitten al midden in een hittegolf, waarbij temperaturen lokaal kunnen oplopen tot 50 graden. Volgens meteorologen bereikte het hogedrukgebied dinsdag Zuid-Europa. Daar zal de hitte zeker tot begin volgende week aanhouden.

In Italië spreekt men van een ‘driekoppige hittegolf’ omdat de hitte woensdag tegelijkertijd zal toeslaan in Noord-, Centraal- en Zuid-Italië. De Italiaanse meteorologische dienst doopte de hittegolf Cerberus, naar de mythische driekoppige hond die de onderwereld bewaakt. De voorspelling is het meest extreem voor Sicilië en Sardinië, waar het kwik 47 of zelfs 48 graden kan aantikken. Mogelijk sneuvelt zelfs het Europese hitterecord van 48,8 graden dat twee jaar geleden op het eiland Sicilië werd gemeten.

Gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid betekenen dergelijke temperaturen flinke risico’s voor de volksgezondheid. De autoriteiten hebben voor Florence, Rome en zes andere steden het hoogste weeralarm afgegeven, op veel andere plekken geldt code oranje of geel. Het advies is om in de middag zoveel mogelijk binnen te blijven, veel water te drinken en fysieke inspanningen te vermijden. Ook roept de Italiaanse overheid mensen op om alleenstaande buren in de gaten te houden, vooral als het ouderen betreft.

Ook de vorige zomer was heet en droog, met grote gevolgen. In de zomer van 2022 overleden 62 duizend mensen door de hitte. Het betrof voornamelijk ouderen. Italianen, Spanjaarden en Fransen vormden meer dan de helft van die overledenen.

Airco voor iedereen in Athene

Ook in Spanje, Portugal en Griekenland bereiden mensen zich nu voor op temperaturen boven de 40 graden. Lokale autoriteiten hebben bijvoorbeeld sporthallen opengesteld om daklozen tegen de hitte te beschermen. Inwoners van de Griekse hoofdstad Athene kunnen zelfs terecht in ruimten met airconditioning. Griekse werkgevers hebben bovendien van de overheid te horen gekregen dat ze mensen tussen 12 en 5 uur niet buiten mogen laten werken.

In Spanje was het dinsdag al tussen de 40 en 43 graden, maar daar komt woensdag nog een schepje bovenop. Lokaal kunnen temperaturen van bijna 47 graden worden gemeten, bijvoorbeeld rondom de zuidelijke stad Sevilla. Het is voor Spanje al de tweede hittegolf van deze zomer, waarmee de vrees voor bosbranden en watertekorten toeneemt. Waar Italië dit voorjaar vooral hevige regenval en overstromingen kreeg te verduren, kampt Spanje met de ergste droogte in decennia.

De zomer van 2023 breekt tot nu toe record na record, van ongekende droogte in Spanje en Nederland tot wereldwijd de warmste maand juni ooit gemeten. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) verwacht de komende maanden alleen maar meer hitte en, afhankelijk van waar je je op de wereld bevindt, extreme droogte of juist overvloedige neerslag.

El Niño

Dat komt doordat de gevolgen van klimaatverandering verder worden opgestuwd door het natuurverschijnsel El Niño. Eens in de twee tot zeven jaar warmt de Stille Oceaan op, wat een kettingreactie aan weerseffecten teweegbrengt. ‘De opkomst van El Niño zal de waarschijnlijkheid op temperatuurrecords sterk vergroten, en in veel delen van de wereld en in de oceaan extremere hitte teweegbrengen’, waarschuwde WMO-baas Petteri Taalas vorige week. ‘Vroege waarschuwingen en voorbereidingen op extreem weer zijn daarom van vitaal belang.’

Net als de lokale bevolking kunnen vakantiegangers zich dus maar beter voorbereiden op de hitte. Op de Balkan loopt de temperatuur volgens de voorspelling komende dagen op tot een graad of 40. In de loop van de week zal de hittegolf ook noordelijker in Europa te voelen zijn. In Duitsland en Tsjechië wordt het zo’n 10 tot 15 graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar.

In Nederland is het daarentegen goed toeven. De komende dagen loopt de temperatuur juist terug naar een graad of 22, wat past bij een gewone Hollandse zomer. Rond het weekend wordt nog wel een kleine piek in de temperatuur verwacht, maar die zal niet lang aanhouden.