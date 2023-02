Extreemrechtse tekst geprojecteerd op Anne Frank Huis, burgemeester Halsema reageert ‘geschokt en woedend’

Detail van het dagboek van Anne Frank. Beeld Jurjen Drenth / Hollands Hoogte

De beelden kwamen onder de aandacht nadat een extreemrechts Telegram-kanaal ze donderdagavond deelde. Op de video was ook een antisemitisch lied te horen. Tegenover persbureau ANP zegt de politie ‘ermee bezig’ te zijn. Pas op een later moment kan de politie meer informatie delen. De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan.

Op de beelden is te zien hoe op de gevel van het Anne Frank Huis in grote, paarsblauwe letters de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ wordt geprojecteerd. Die woorden verwijzen naar een complottheorie. In de jaren tachtig werden in het dagboek losse vellen gevonden, waarop correcties met balpen staan. Omdat dat soort pennen pas na de Tweede Wereldoorlog op de markt kwamen, zou Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven kunnen hebben. De balpenpassages waren echter van een onderzoeker en stonden op vellen die pas na de oorlog in het dagboek terechtkwamen.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de projectie scherp veroordeeld. Ze noemt de actie ‘onversneden antisemitisme’ en ‘een aanval op Anne Franks nalatenschap’. Halsema zegt ‘geschokt en woedend’ te zijn over deze ‘laffe, verwerpelijke daad’.

De actie bij het Anne Frankhuis doet denken aan een eerdere projectie tijdens de afgelopen jaarwisseling. Op de Erasmusbrug in Rotterdam verschenen toen racistische leuzen. De projectie werd later opgeëist door Nederlandse en Duitse rechtsextremisten van de beweging White Lives Matter. Volgens de goed ingevoerde antifascistische onderzoeksgroep Kafka ging het om een kleine groep rechtsextremisten die al meer dan een jaar actief was.