Extreemrechtse Ioannis Lagos opgepakt na opheffing immuniteit in Europees Parlement

Ioannis Lagos zit weer achter tralies, net als vorig jaar oktober toen hij in afwachting was van zijn vonnis als lid van neonazipartij Gouden Dageraad. Op de dag van de uitspraak vertrok hij als Europarlementariër naar Brussel. Beeld Getty Images

Lagos is in oktober in Griekenland tegelijkertijd met een groot aantal leden en oud-leden van de neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot dertien jaar celstraf wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij ontkwam aan de gevangenis door op de dag van het vonnis naar Brussel te vertrekken.

De 48-jarige Lagos, die inmiddels de partij zou hebben verlaten en sinds 2019 als ‘onafhankelijke’ in het Europarlement zit, bevestigde zijn arrestatie op Twitter. ‘Ik zit in een Belgische politiewagen. De dieven, de atheïsten en de anti-Grieken brengen me naar de gevangenis.’

In een geheime stemming maandagavond steunden een overweldigende meerderheid van 658 Europarlementariërs de opheffing van Lagos’ immuniteit. Daar had Griekenland om gevraagd na de veroordeling van Lagos in oktober, tegelijk met tientallen andere kopstukken van de Griekse neonazipartij.

Ioannis Lagos in een Griekse rechtszaal in oktober 2020, waar hij tot dertien jaar cel werd veroordeeld. Beeld AFP

Leden van Gouden Dageraad, in 1993 opgericht door een Griekse antisemiet en bewonderaar van Adolf Hitler, zijn in het verleden veroordeeld voor moordpogingen, illegaal wapenbezit en het doodsteken van een anti-fascistische rapper. Gouden Dageraad kreeg met zijn felle retoriek tegen immigratie en buitenlanders veel aanhang in de jaren van de financiële crisis. In 2015 was de partij zelfs de derde van het land. In oktober 2020 stelde de rechtbank na een monsterproces van vijf jaar tegen 68 leden van Gouden Dageraad de partij buiten de wet en werd zij bestempeld als criminele organisatie.