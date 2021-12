Extreemrechtse groeperingen én hun leden aangeklaagd voor bestorming Capitool

Op 6 januari slaagden Trump-aanhangers erin het Capitool binnen te dringen. Beeld AFP

De Proud Boys en de Oathkeepers zijn extreemrechtse, nationalistische organisaties die de voormalige president Donald Trump steunen en het gebruik van geweld niet schuwen. Leden van de de groeperingen zijn vaak te zien bij pro-Trump-protesten en demonstraties tegen de Black Lives Matter-beweging. Ook speelden ze een belangrijke rol in de bestorming van het Capitool, waarmee extremistische Trump-aanhangers wilden voorkomen dat het parlement Joe Biden zou uitroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

De procureur-generaal van het District of Columbia, waar de stad Washington onderdeel van is, klaagt de organisaties bij de federale rechtbank aan voor ‘het plannen, promoten en deelnemen aan de gewelddadige aanval’ op de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Procureur-generaal Karl Racine heeft niet alleen een rechtszaak aangespannen tegen de twee organisaties, maar ook tegen 32 individuen die gelinkt zijn aan de Oathkeepers of de Proud Boys. Daarnaast somt de aanklacht 50 anonieme personen op, aangeduid als ‘John en Jane Does 1 tot 50’.

Karl Racine heeft de rechtszaak aangespannen om duidelijk te maken dat ‘het district het gebruik van geweld tegen het district en zijn politieagenten niet zal tolereren’. Honderden politieagenten raakten gewond bij de aanval, benadrukte hij tegen The Washington Post. Racine wil volledige terugbetaling en genoegdoening voor het district. De rechtszaak kan ertoe leiden dat de aangeklaagden financieel aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Onder de aangeklaagden is Proud Boys leider Enrique Tarrio, die op dit moment in Washington een gevangenisstraf uitzit voor het in brand steken van een Black Lives Matter-vlag en illegaal bezit van munitie voor zware vuurwapens. Hij werd voor de aanval op het Capitool al gearresteerd, maar wordt toch gezien als een belangrijke aanstichter.