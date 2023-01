Extreemrechtse groep eist op Telegram racistische projectie Erasmusbrug op

Een videostill van een tekst die tijdens de jaarwisseling werd geprojecteerd op de Erasmusbrug. Beeld nu.nl

Het gaat om een kleine groep die volgens de goed ingevoerde antifascistische onderzoeksgroep Kafka meer dan een jaar actief is. De extremistische activisten eisten de actie op in het Nederlandse Telegramkanaal White Lives Matter (WLM).

Ze plaatsten maandag een filmpje op Telegram met een compilatie van nieuwsfragmenten over de racistische teksten, begeleid door bombastische muziek. ‘Activisten van WLM Nederland en WLM Duitsland werkten samen om een pro-Blank bericht openbaar te maken,’ stond erbij geschreven. ‘Dit eiste veel planning, testen en wiskunde om te laten werken’.

Het Openbaar Ministerie meldde dinsdag dat de teksten strafbaar zijn, en dat de politie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. ‘Vrolijk blank 2023’ was een van de leuzen die tijdens de jaarwisseling in blauwe letters over de pyloon van de Erasmusbrug gleed. De minutenlange projectie was te zien in de live-uitzending van het aftelmoment op de televisiezenders van RTL.

Klein aantal actieve leden

Ook de Engelstalige zin ‘We must secure the existence of our people and a future for white children,’ kwam voorbij. Deze zin staat in extreemrechtse kringen bekend als de ‘veertien woorden’ en is afkomstig uit het gedachtegoed van de Amerikaanse witte suprematist en neo-nazi David Lane.

De Nederlandse tak van de oorspronkelijk Amerikaanse WLM-organisatie dook in mei 2021 voor het eerst op in Limburg. In Maastricht werden witte stickers verspreid met daarop teksten in zwarte letters als ‘White Lives Matter’ en ‘Make white children’. Sindsdien verschijnen de posters, stickers en spandoeken van de groepering op verschillende plekken, waaronder in Rotterdam.

‘De Nederlandse WLM-groep die de leuzen op de Rotterdamse brug projecteerde, bestaat uit een klein aantal actieve leden, zegt Jaap van Beek, woordvoerder van Kafka, een antifascistische groep die onderzoek doet naar extreemrechtse stromingen in Nederland. ‘Als ze zich met een spandoek manifesteren op demonstraties, lopen er maar vier of vijf mensen mee. De laserprojectie is een middel dat bij uitstek geschikt is voor deze groepering, omdat het weinig mankracht behoeft, maar wel een groot publiek bereikt.’

Volgend doelwit: Dodenherdenking?

Het bericht op Telegram waarin de actie wordt opgeëist, sluit af met de zin: ‘Wij gaan gewoon verder op grote locaties.’ In een poll kunnen leden van de Telegramgroep stemmen op een locatie die het doelwit moet worden van een nieuwe racistische projectie, waaronder een ‘nationaal monument’ en ‘drukke plekken, zoals een treinstation’. In de reacties onder het bericht wordt onder meer het Paleis op de Dam geopperd tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

‘Zo’n projectie is pijnlijk voor mensen van kleur’, zegt Van Beek. ‘Wat het extra zorgelijk maakt, is dat de ideeën van een kleine groep overtuigde racisten in vruchtbare aarde valt bij de achterban van gevestigde extreemrechtse partijen.’ Zo juichte de JFvD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie de actie op Twitter toe. ‘De actie is heel klein,’ zegt Van Beek, ‘maar het gevolg is groot.’

De gemeente Rotterdam maakt zich al langer zorgen over polarisatie en radicalisering in de stad. ‘De dreiging uit extreemrechtse hoek is onvoorspelbaar en latent’, staat in een rapport van de gemeente uit 2018. Op dat moment waren er vier extreemrechtse groeperingen actief in de stad.

Om daar iets tegen te doen, tuigde de gemeente onder meer een netwerk van sleutelpersonen op, vertoonde ze educatieve theater- en filmvoorstellingen en werden vrijwilligers en professionals voorgelicht over de aanpak van radicalisering.