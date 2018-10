Extreemrechtse Bolsonaro wint presidentsverkiezingen Brazilië

Bolsonaro wil geweld met geweld bestrijden in favela’s. ‘Ze sturen het leger de heuvels op, maar we hebben nog steeds geen riolering of crèches’

De Braziliaanse extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro is van plan om de criminaliteit in de favela’s in Rio de Janeiro uit te roeien. Maar politiegeweld heeft daar tot nu toe geen oplossing gebracht.

Krachtdadige macho’s komen overal ter wereld aan de macht, hoe komt dat?

In veel landen is het volk ontevreden en onzeker. Ideale omstandigheden voor de sterke leider om de macht te grijpen. Want hij beschermt tegen de vijand en biedt zijn aanhangers de geborgenheid die ze zo missen.

De tropische Trump die zijn land wil behoeden voor ‘de communisten’

Het feit dat hij werd neergestoken, heeft zijn status van rechtse messias alleen maar versterkt. Jair Bolsonaro wordt de nieuwe president van Brazilië. Wie is hij? Lees dit profiel dat onze correspondent maakte in aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.