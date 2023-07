Extreemrechtse AfD verovert in oosten van Duitsland haar eerste burgemeesterspost

Hannes Loth, de nieuwe burgemeester van Raguhn-Jeßnitz en de eerste AfD-burgemeester ooit. Beeld DPA via Getty

De 42-jarige Hannes Loth werd met 51 procent van de stemmen gekozen tot burgemeester van het stadje Raguhn-Jeßnitz (8.800 inwoners) in de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt. Zijn tegenkandidaat was partijloos.

Een week eerder won de AfD haar eerste districtsverkiezing, waarmee het de hoogste bestuurder voor een groep gemeenten levert. De de grotendeels extreemrechtse partij (zie kader onderaan) staat op recordhoogte in de landelijke peilingen. Politici van links tot rechts toonden zich maandag bezorgd.

Lokale politici in Saksen-Anhalt reageerden ontsteld. De hoogste bestuurder van het district waaronder Raguhn-Jeßnitz valt, zelf lid van landelijk oppositieleider CDU, houdt de politiek van de regering in Berlijn verantwoordelijk voor de groei van de AfD.

Met name verregaande maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan – en de mogelijke kosten daarvan – stuiten steeds meer Duitsers tegen de borst. De mensen die op de AfD-burgemeester hebben gestemd zijn dan ook niet allemaal rechts-radicalen, zei de districtsbestuurder, Andy Grabner. ‘Dat zijn heel normale mensen van een deur verderop, zoals jij en ik.’

‘Als de landelijke politiek zo doorgaat,’ aldus Grabner, ‘dan wordt dit niet de laatste burgemeestersverkiezing die de AfD wint.’ Hij waarschuwde dat lokale overwinningen voor de AfD geen Oost-Duits fenomeen zullen blijven.

In de afgelopen jaren groeide de partij vooral snel in de vijf oostelijke deelstaten, waar de AfD nu de grootste in de peilingen is. Maar sinds een paar weken staat de AfD ook in landelijke peilingen op recordhoogte, met zo’n 20 procent van de stemmen, net boven regeringsleider SPD. Die groei lijkt vooral te komen uit het westen van Duitsland.

Felle strijd

‘In dit land begint wat te schuiven’, zei maandag Michael Kretschmer, de CDU-premier van de oostelijke deelstaat Saksen (de zestien Duitse deelstaten hebben eigen, deels onafhankelijke regeringen, red.).

In een poging kiezers weg te halen bij de AfD, voert oppositieleider CDU een steeds fellere strijd tegen de klimaatplannen van de regering. Vorige week verklaarde CDU-partijvoorzitter Friedrich Merz de coalitiepartij De Groenen tot ‘hoofdtegenstander’ van zijn partij.

Medestanders van het regeringsbeleid zeggen dat de CDU de impact van klimaatmaatregelen schromelijk overdrijft in een poging kiezers te winnen – de CDU staat bovenaan in de peilingen – en daarmee mensen in de armen drijft van de nog veel fellere AfD.

Regeringspartijen zelf, zoals De Groenen en de SPD van bondskanselier Olaf Scholz, benadrukken keer op keer dat ze vooral fouten maken in de communicatie en uitvoering. Slechts 20 procent van de Duitsers heeft nog vertrouwen in de regering-Scholz, veruit het laagste percentage sinds de regering in december 2021 aantrad – het voorgaande dieptepunt in de vertrouwensscore dateert van april (27 procent).

Met name het maandenlange politieke ruzie over een nieuwe warmtewet – waarmee de Groenen warmtepompen min of meer wilden verplichten voor nieuwe verwarmingssystemen – heeft in het land voor enorm veel verontwaardiging gezorgd.

Winst bij kleine regionale verkiezingen heeft weinig politieke impact, maar grote symbolische betekenis – en volgens sommigen ook een voorspellende waarde. Het leveren van een gekozen burgemeester en een districtsbestuurder zijn door de AfD zelf voorspelde piketpaaltjes op de weg naar meer macht.

De partij hoopt volgend jaar in Thüringen de verkiezingen te winnen. Op dit moment staat de AfD in die deelstaat bovenaan in de peilingen, met een geschatte score van een derde van de volgend jaar uit te brengen stemmen.

Samenzweringstheorieën

Alle andere politieke partijen zeggen koste wat het kost vast te houden aan de Brandmauer, het Duitse cordon sanitaire. Dat wordt wel steeds moeilijker. Bij een eventuele winst van de AfD in de deelstaat Thüringen zouden zo ongeveer alle andere partijen, van links tot rechts, de handen ineen moeten slaan om een regering te vormen buiten de AfD om.

Ondertussen radicaliseert de AfD zienderogen, met name in het oosten van Duitsland. De partij heeft zich ontwikkeld van een radicale anti-immigratiepartij rondom de Syrische vluchtelingencrisis (in 2015) tot een extreemrechtse antidemocratische partij.

De AfD-afdeling in Thüringen is volgens de lokale veiligheidsdienst ‘vastgesteld rechts-extremistisch’ (zie kader). De Thüringse AfD-leider Björn Höcke is inmiddels de invloedrijkste man in de AfD als geheel, met meer steun onder het partijkader dan de twee officiële leiders.

Höcke hangt samenzweringstheorieën aan, zoals de ‘omvolkingstheorie’ en de theorie over een ‘kwaadaardige elite’. Hij voerde campagne tegen coronamaatregelen, en trekt van leer tegen instituties als de wetenschap, de rechtbanken, en vooral de gevestigde politieke orde.

Zo nu en dan duiken individuele partijleden op in gezelschap van fascistische figuren of bewegingen. Afgelopen weekend werd bijvoorbeeld bekend dat een hoge medewerker van de AfD-fractie in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, is gesignaleerd bij een neonazi-concert, waar bezoekers kleding droegen met het opschrift 88, een code die staat voor ‘Heil Hitler’.