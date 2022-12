Extreem winterweer en logistieke chaos brengen prijsvechter Southwest Airlines in de problemen

Chaos op Hollywood Burbank Airport in Californië. Bagage van eerdere vluchten, ligt nog op de bagageband. Medewerkers van Southwest Airlines helpen nieuw aangekomen passagiers. Beeld AFP

Eerst konden veel vliegtuigen van Southwest, een van de vier grootste luchtvaartmaatschappijen van de VS, niet vertrekken vanwege het weer. Nu maken problemen met software en planning het lastig om het vluchtschema weer op te pakken. De timing kon niet slechter: rond Kerst en Nieuwjaar nemen tientallen miljoenen Amerikanen het vliegtuig om familie op te zoeken of op vakantie te gaan.

Terwijl andere maatschappijen hun zaakjes weer op orde hebben, annuleert Southwest nog elke dag duizenden vluchten. Woensdag stond de teller volgens trackingsite FlightAware op ruim 2.500. Dat is 62 procent van alle vluchten van de prijsvechter die dag en ruim 90 procent van alle annuleringen in de VS. Op dinsdag waren het er bijna 2.700 en op maandag 3.000. Ook donderdag vervallen naar verwachting ruim 2.300 vluchten van Southwest.

Onderzoek door ministerie van Transport

De Amerikaanse minister van Transport Pete Buttigieg heeft een onderzoek aangekondigd naar de chaos bij Southwest. ‘Hoewel we allemaal begrijpen dat je het weer niet kunt beheersen, is dit zeker de grens overgegaan van een onbeheersbaar weersfenomeen naar iets dat de directe verantwoordelijkheid is van de luchtvaartmaatschappij’, zei hij tegen NBC News. Buttigieg pleit ervoor dat Southwest de kosten vergoedt van geannuleerde vluchten, maaltijden en hotelovernachtingen. Het bedrijf is daar naar eigen zeggen mee bezig.

Southwest Airlines is de pionier van het prijsvechtersmodel in de luchtvaart. Een kenmerk daarvan is dat het niet met grote hubs werkt waar de meeste vliegtuigen vertrekken en terugkeren. In plaats daarvan voert Southwest voornamelijk directe vluchten uit. Dat maakt efficiënter gebruik van vliegtuigen en personeel mogelijk. Europese maatschappijen zoals RyanAir en EasyJet hebben dat model dan ook overgenomen.

Een nadeel van dit model is dat bij grote verstoringen, zoals het extreme winterweer van dit weekeinde, veel personeel en materieel stranden op plekken door heel het land, waar die bij andere maatschappijen vooral op de hubs terechtkomen. Als de verstoring verholpen is en er weer kan worden gevlogen, duurt het bij de prijsvechters daardoor lang voordat het vluchtschema kan worden hervat.

Verouderde software

Volgens vakbonden draagt ook verouderde software bij aan de chaos. ‘Er is een hoop frustratie, omdat dit te voorkomen is’, zegt Casey Murray, voorzitter van de pilotenvakbond van Southwest, tegen persbureau AP. Hij wijst erop dat de prijsvechter in oktober vorig jaar met vergelijkbare problemen kampte, maar niets heeft gedaan om die op te lossen. ‘De luchtvaartmaatschappij kan de bemanning niet aan vliegtuigen koppelen. Ze wisten niet eens waar de piloten waren.’

Ook Lyn Montgomery, voorzitter van de vakbond voor cabinepersoneel, spreekt van ‘iets dat we hebben zien aankomen’.

Directeur Robert Jordan bood dinsdag in een videoboodschap aan alle gestrande reizigers en medewerkers zijn excuses aan, en sprak de hoop uit dat hij het vluchtschema ‘voor volgende week weer op de rails’ zou krijgen. Het winterweer had volgens hem tot wanorde geleid in het ‘zeer complexe’ netwerk van de luchtvaartmaatschappij.

Jordan beweerde dat Southwest er in 99 procent van de gevallen in slaagt om zulke verstoringen te verhelpen, ‘maar we moeten overduidelijk onze inzet verdubbelen op reeds bestaande plannen om systemen bij te werken voor zulke extreme omstandigheden, zodat we nooit meer te maken krijgen met wat er nu gebeurt’.

Southwest voert normaal gesproken vluchten uit naar ruim 100 bestemmingen in 42 Amerikaanse staten, Mexico, Centraal-Amerika en de Caraïben. De aandelen van het bedrijf verloren op dinsdag 6 procent van hun beurswaarde.