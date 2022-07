Extreem weer komt steeds vaker voor, uitstoot broeikasgassen neemt toe

Het Schouwburgplein in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Het was in Nederland maar zelden zo warm als de afgelopen week en voor komende week zijn opnieuw tropische temperaturen voorspeld. Dit is geen Nederlands of Europees fenomeen, wereldwijd wordt het warmer.

De vijf warmste jaren sinds 1900 waren allemaal in het afgelopen decennium, blijkt uit gegevens van oceaanonderzoeksinstituut NOAA. Dit jaar bevindt zich al in de bovenste regionen van de warme-jarenranglijst. Tot nu toe spannen 2016 en 2020 de kroon. Toen was het een hele graad Celsius warmer dan gemiddeld. Boven land steeg de temperatuur bovendien nog meer dan boven de oceanen.

Hittegolven en temperatuurrecords zullen steeds vaker voorkomen, voorspellen klimaatwetenschappers van onder andere het KNMI en de Verenigde Naties. Met het indammen van de uitstoot van broeikasgassen schiet het voorlopig nog niet op.

Na een kleine afname in het eerste coronajaar was de kooldioxide-uitstoot wereldwijd in 2021 al vrijwel gelijk aan het niveau van voor corona, berekende denktank Global Carbon Project. De uitstoot is met 36,4 gigaton CO 2 bijna anderhalf keer zo hoog als in 1997, toen het Kyoto Protocol werd ondertekend. In Noord-Amerika en Europa daalt de uitstoot wel, maar daar wordt per inwoner nog een stuk meer uitgestoten dan in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.