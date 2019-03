Een deelnemer aan NK tegenwind in 2018 in Zeeland. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Gelderland blijft voorlopig nog buiten het gebied voor code oranje. Wanneer blijkt dat ook het Rivierengebied en de Betuwe worden geraakt, dan geldt de waarschuwing ook voor Gelderland. Het KNMI verwacht dat de wind in het zuiden in de avond afneemt.

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: ‘Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.’ Dit kan heel lokaal zijn.

Rijkswaterstaat heeft op windgevoelige plekken, zoals de Van Brienenoordbrug, de Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug, extra bergers stand-by om eventueel gestrande vrachtwagens snel te kunnen bergen. De dienst roept weggebruikers op alert te zijn, ook in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, waar code geel geldt.

City Pier City Loop afgelast

In Den Haag is de City Pier City Loop afgelast vanwege de verwachte onstuimige weersomstandigheden. De organisatie acht het niet verantwoord om de ruim 41 duizend lopers zondag van start te laten gaan.



‘In combinatie met het slechte weer en de lage gevoelstemperatuur is er sprake van een onverantwoorde situatie op zowel het Malieveld als het parcours. Na overleg met de burgemeester en hulpdiensten heeft de organisatie het besluit genomen om het evenement af te gelasten’, aldus de organisatie in een verklaring op de website.

De organisatie liet verder weten het te betreuren om de 45ste editie van het hardloopevenement te annuleren, maar stelt dat de veiligheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en anderen voorop staat.