Extreem-rechtse verdachten van wie één aanslag op Rutte zou willen plegen, zitten voorlopig vast

Een van de verdachten zou een aanslag willen plegen als demissionair premier Mark Rutte op de fiets naar het Binnenhof gaat. Beeld ANP

De een, Steven V., schreef in een appgroep dat hij een aanslag op Mark Rutte wilde plegen als de premier op zijn fiets naar het Binnenhof reed. De ander, Fabio I., postte in de groep teksten die zouden aanmoedigen tot racistisch of homogerelateerd geweld.

The Base is volgens de officier van justitie een van oorsprong Amerikaanse terroristische organisatie die de theorie van accelerationisme aanhangt. De huidige samenleving moet volgens hen ineenstorten, liefst door een uitgelokte rassenoorlog, waarna een witte etnostaat kan worden gesticht. Accelarationisme is een theorie die wereldwijd in alt-rightkringen rondgaat. Ook sommige van de groepen die het Capitool in Washington bestormden, hangen een dergelijk gedachtengoed aan.

Fabio I., een tengere jongen van 19 uit Dordrecht die al drie maanden in isolatie zit in de Penitentiaire Inrichting in Vught, keek toe via een haperende en galmende videoverbinding. Hij zei spijt te hebben van de dingen die hij heeft gezegd in de appgroep en vreest het uitzicht op een baan of opleiding te verliezen. ‘Ik weet dat ik beter kan.’

Hij is een stille jongen die meestal onder een dekentje op de bank zit, zei zijn moeder tegen zijn advocaat. Vrijwel altijd was hij thuis; hij zou maar één keer per half jaar de deur uit gaan. Daarnaast zou I. een laag IQ hebben en een moeilijke jeugd hebben gehad. Hij was ‘zoekende’, zei zijn advocaat, en werd aangetrokken door ‘fantastische theorieën’. In een appgroep met de naam Feuerjugend schreef hij: ‘Onze terror (sic) komt eraan en onze haat zal verspreiden over de gehele wereld.’

Maar de verwerpelijke teksten zijn volgens zijn advocaat slechts bluf. The Base zou geen terroristische organisatie zijn geweest, omdat er geen geweldsdaden bekend waren. Alleen doxen – het publiceren van adresgegevens van tegenstanders–, flyeren en graffiti spuiten zijn volgens de advocaat bewezen handelingen van The Base.

Ook de advocaat van Steven V. betoogde dat haar cliënt slechts stoere woorden sprak en geen vlieg kwaad zou doen. V., die zijn hoofd schudde terwijl de officier zijn uitleg van The Base gaf, is een 20-jarige Amsterdammer die uit eenzaamheid ‘aansluiting’ zocht op internet, nadat hij was afgewezen voor een sollicitatie bij Defensie. Door zijn ‘interesse voor de Tweede Wereldoorlog’ kwam hij uit bij extremistische groepen. Hij zou tot de appgroep van The Base zijn toegetreden omdat hij daar ‘tips over survivallen’ zou krijgen.

Toch schreef hij in de groep: ‘Waarom zullen we niet de handen ineenslaan en elk weekend hele families vermoorden in hun huizen.’ Ook stelde hij voor politici om te leggen. Op de vraag welke politici, antwoordde hij: ‘De minister-president, hij rijdt op een fiets naar werk... zonder beveiliging.’ V. zei de de vaste routes van Rutte te kennen uit een document dat op internet circuleerde.

Ook zou hij, onder het pseudoniem The Mad Dutchman, een video hebben gedeeld in een appgroep waarin te zien is hoe hij een mes uit zijn broeksband trekt en een racistische uitlating doet.

‘Ik schaam me kapot voor wat ik heb gezegd’, zei V. via de videoverbinding. ‘Ik ben geen terrorist.’ Hij vindt het ‘belachelijk’ dat hij nog steeds in voorarrest zit. De rechter is het daar niet mee eens. Omdat het onderzoek nog afgerond moet worden, ziet die voldoende gronden om de voorlopige hechtenis aan te houden.

De volgende zitting is in april. Tot die tijd zitten beide verdachten vast.