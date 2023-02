Extreem-rechtse projecties op Anne Frank Huis ‘walgelijk’, ‘verwerpelijk’ en ‘antisemitisch’

Detail van het dagboek van Anne Frank. Beeld Jurjen Drenth / Hollands Hoogte

De beelden kwamen onder de aandacht nadat een extreemrechts Telegram-kanaal ze donderdagavond deelde. Op de video was ook een antisemitisch lied te horen. De Anne Frank Stichting is ‘geschokt’ en noemt dit een vorm van haatzaaien. De stichting heeft aangifte gedaan.

Op de beelden is te zien hoe op de gevel van het Anne Frank Huis in grote, paarsblauwe letters de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ wordt geprojecteerd. Die woorden verwijzen naar een complottheorie: in de jaren tachtig werden in het dagboek losse vellen gevonden, waarop correcties met balpen staan. Omdat balpennen pas na de Tweede Wereldoorlog op de markt kwamen, zou Anne Frank haar dagboek niet zelf kunnen hebben geschreven. De balpenpassages waren echter van een onderzoeker en stonden op vellen die pas na de oorlog hoogstwaarschijnlijk per ongeluk in het dagboek terecht zijn gekomen, bleek al eerder uit onderzoek.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de projectie op het Anne Frank Huis scherp veroordeeld. Ze stelt dat er sprake is van ‘onversneden antisemitisme’ en ‘een aanval op Anne Franks nalatenschap’. Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) is de projectie een uiting van de complottheorie dat zowel het Dagboek van Anne Frank en de Holocaust vervalst zijn, en het nazisme ‘dus niet zo erg was’, aldus CIDI-directeur Naomi Mestrum.

Ook premier Mark Rutte noemt de actie verwerpelijk: ‘Voor antisemitisme is in ons land geen plaats; we kunnen en mogen dit nooit accepteren.’

Rotterdam en Venlo

De actie bij het Anne Frank Huis doet denken aan eerdere, soortgelijke projecties rond Oud en Nieuw. Toen verschenen op een kantoor van het UWV in Venlo en op de Erasmusbrug in Rotterdam eveneens laserprojecties met racistische leuzen. De verantwoordelijkheid voor de projectie in Rotterdam werd opgeëist door Nederlandse en Duitse rechts-extremisten van de beweging White Lives Matter. Volgens de goed ingevoerde antifascistische onderzoeksgroep Kafka ging het om een kleine groep rechts-extremisten die al meer dan een jaar actief was. In het Telegram-kanaal werden nieuwe acties aangekondigd, en daarvan zou de actie deze week in Amsterdam er een kunnen zijn.

Hoewel het om een regio-overschrijdend verschijnsel gaat, en minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zegt dat rechts-extremisme ‘daadkrachtig moet worden bestreden’, is er vooralsnog geen landelijk politieteam op de racistische projecties gezet, maar doen de respectievelijke politie-eenheden in Rotterdam en Amsterdam hiernaar afzonderlijk onderzoek. ‘Je mag wel aannemen dat wij contact hebben met collega’s in andere eenheden die dit ook onderzoeken’, zegt een woordvoerder van de politie-eenheid Amsterdam. Een woordvoerder van de politie Limburg zegt dat alle informatie over de projecties in Venlo aan de eenheid in Rotterdam is overgedragen.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam legt uit dat er geen regio-overschrijdend team op de projecties is gezet ‘omdat we eerst moeten achterhalen wie dit überhaupt doet, en of het in de verschillende regio’s om dezelfde personen gaat’. Volgens hem komen de gronden voor onderzoek in enerzijds Venlo en Rotterdam, en anderzijds Amsterdam niet overeen: ‘In Rotterdam heeft de LECD, het kenniscentrum van het OM, beoordeeld dat er sprake was van discriminatie. In Amsterdam lijkt sprake van een andere onderzoeksoorzaak: de naam van Anne Frank wordt misbruikt. Is dat discriminatie? Dat vraag ik me af.’

Aanknopingspunten

De woordvoerder van het OM in Rotterdam benadrukt dat de Rotterdamse politie ‘duidelijke aanknopingspunten’ voor opsporing en mogelijke vervolging heeft en dat het Rotterdamse onderzoek nog in volle gang is. Over de inhoud en voortgang van de drie onderzoeken wil de politie nog geen uitspraken doen.

De Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV), die dit fenomeen monitort, heeft niet de bevoegdheid tot opsporingshandelingen op het internet, aldus een woordvoerder. ‘Wel hebben wij in het Dreigingsbeeld van afgelopen november aangegeven dat extreem-rechts een steeds grotere bedreiging wordt voor de veiligheid in Nederland.’