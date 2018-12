Extreem-rechts van 0 naar 12 zetels bij regionale verkiezingen Andalusië

Het is voor het eerst sinds de val van de militaire dictatuur van Franco in 1975 dat het nationalisme in Spanje zo opleeft. De uitslag wordt nauwlettend in de gaten gehouden in de rest van het land, want ook daar staan regionale verkiezingen op het programma in het voorjaar.

De socialisten, al sinds het einde van het Franco-regime aan de macht, kregen een groot verlies te verwerken. De PSOE van premier Pedro Sánchez blijft weliswaar met 33 zetels de grootste, maar komt bij lange na niet aan een meerderheid. Ook een coalitie met het linkse Podemos (17 zetels) helpt de partij niet aan een meerderheid.

Rechts blok

Een blok tussen het conservatieve Partido Popular (26 zetels) en het centrum-rechtse liberale Ciudadanos (21 zetels) levert evenmin een meerderheid op, maar daar zou het populistische Vox dus een sleutelrol bij kunnen spelen.

Andalusië kent één de van de hoogste werkloosheidscijfers in Europa. Bovendien is het gebied de toegangspoort voor duizenden Afrikaanse migranten, sinds andere routes over zee naar onder meer Italië zijn afgesloten. Vox, dat zich sterk uitspreekt tegen illegale migratie, overtrof de verwachtingen. Peilingen gaven aan dat de partij ten hoogste vijf zetels zou halen.