Extreem-rechts gedachtegoed onder jongeren FvD, partij stelt onderzoek in

Een kraam met lectuur voor leden op de partijdag voor Forum voor Democratie in 2019 in Barneveld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De uitingen kwamen woensdag naar buiten via tijdschrift HP/De Tijd, dat de hand legde op schermafbeeldingen van de bewuste apps. Bezorgde leden zouden de uitspraken op 17 april in een anonieme brief aan het hoofdbestuur van zowel JFVD als de moederpartij hebben voorgelegd. Het gaat om uitspraken door actieve leden die ‘in nauw contact staan met het landelijke bestuur van de JFVD’, citeert HP uit de brief.

De controversiële uitspraken zijn veelal gedaan in informele appgroepen met Forum-jongeren, om de officiëlere groepen van de verschillende provinciale afdelingen ‘schoon’ te houden. In één groep noemt een lid het nationaal-socialisme de ‘beste economische formule ooit’, omdat Duitsland er in luttele jaren het rijkste land van Europa mee zou zijn geworden.

Een ander groepslid krijgt bijval na te verklaren ‘letterlijk iedere ideologie’ te zullen aanhangen die Nederland ‘weer 95% blank maakt met 0% moslims’. Ook schrijft iemand dat Joden ‘ontzettend bang voor blanken’ zijn, wat de reden zou dat ‘alle nieuwsorganisaties met voornamelijk joden in de top’ bezig zijn met de verspreiding van ‘anti-blanke retoriek’. Hetzelfde JFVD-lid zingt volgens de anonieme klokkenluiders in een geluidsopname het Horst Wessellied, de officiële hymne van de Duitse nazipartij.

Nazi-achtige rechten

Ook de Volkskrant kreeg inzage in een appgroep, de officiële van de afdeling Noord-Holland. Daarin lijken de JFVD’ers zich inderdaad bewust van het uitlekrisico en de eventuele imagoschade. ‘Met sommige uitspraken, memes etc. maak je het het journaille wel heel makkelijk’, schrijft er een. Een nieuw groepslid dat een foto van een Duitse nazi-soldaat deelt, wordt teruggefloten.

Desondanks permitteren de JFVD-leden zich veel. Eén lid pleit voor ‘nazi-achtige rechten’ en financiële bijstand voor moeders om het Nederlandse geboortecijfer op te krikken. ‘Als God links was zouden we overal ter wereld armoede hebben’, schrijft een ander. ‘Dan zou iedereen een homoseksuele, kreupele, transgender neger zijn. Want dat is divers.’

De leden richten hun pijlen op homoseksuelen - ‘gay en straight zijn absoluut niet gelijkwaardig’ -, moslims - ‘die liegen de hele wereld bij elkaar in naam van verovering’ – en feministische vrouwen. ‘Feministen zijn gewoon lelijke vrouwen die geen vriend kunnen krijgen. En als een feminist mooi is, dan is ze vanbinnen dan weer lelijk.’

Mogelijk royement

In een eerste reactie aan HP/De Tijd zei Forum een onderzoek in te zullen stellen naar de 'walgelijke’ uitingen, maar tegelijkertijd 'geen gedachtenpolitie’ te willen zijn voor ‘dingen die mensen privé doen’. Na boze reacties van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die de partij maanden feller op te treden, werd de toon aanmerkelijk harder.

‘Natuurlijk’ zijn de appberichten ‘belachelijk en schadelijk’, klonk het toen. De partij wil benadrukt hebben dat ‘extremisme, verheerlijking van geweld, antisemitisme en racisme’ in de eigen gelederen onacceptabel is. Forum verklaarde momenteel ‘zorgvuldig’ onderzoek te doen naar de uitingen. ‘We sluiten niet uit dat er in ernstige gevallen royement plaatsvindt.’

Een van de betrokkenen heeft zijn functie volgens de partij al moeten inleveren. Het betreft een lid van het ondersteuningsteam voor de landelijke JFVD-organisatie. Voorzitter Frederik Jansen reageerde woensdag niet op meerdere verzoeken om commentaar.

Overheersingsdrang

Jansen haalde medio vorig jaar zelf het nieuws met een opvallende speech op het partijcongres van de Forum-jongeren. ‘Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang’, zei hij daar. ‘We hebben doorzettingskracht nodig, discipline, overwinningsdrang, ja, zelfs overheersingsdrang.’ Dat mensen FvD’ers om zulke uitspraken ‘fascisten en nazi’s’ noemen, deerde hem niet. ‘Dat zijn de stormtroepen van de gevestigde orde.’

Partijleider Thierry Baudet baarde opzien met zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen. Baudet sprak van ‘onze boreale wereld’. Naar eigen zeggen gebruikte hij boreaal als synoniem voor ‘noordelijk’, maar de term is in extreem-rechtse kringen ook een eufemisme voor ‘blank Europa’. Jean-Marie Le Pen, de vroegere frontman van het Front Nationaal, gebruikte boreaal op die manier.