‘Extreem pittige’ chips uit voorzorg uit schappen gehaald na dood tiener

De verpakking van de One Chip Challenge. Beeld AP

Het gaat om een individueel verpakt chipje dat voor 9,99 dollar in de winkel lag. Paqui is eigendom van Hershey, een van de grootste chocoladefabrikanten ter wereld. De chips zitten in een zwart doosje in de vorm van een doodskist. Consumenten werden uitgedaagd om na het eten van het chipje zo lang mogelijk te wachten met eten of drinken en hun reactie op sociale media te plaatsen.

De uitdaging zat hem in de pittigheid van het chipje: de fabrikant maakte gebruik van twee van ’s werelds pittigste pepers, de Carolina Reaper en de Naga Viper. The New York Times sprak enkele mensen die klaagden over maagpijn na het eten van het chipje, in verschillende Amerikaanse staten zijn mensen in het ziekenhuis opgenomen na consumptie.

Geen medische klachten

Het was ook een van de laatste dingen die de 14-jarige Harris Wolobah uit de Amerikaanse staat Massachusetts at. Een klasgenoot zou hem de chip gegeven hebben. Vorige week vrijdag moest Wolobah door zijn moeder van school worden opgehaald vanwege hevige maagpijn. Twee uur later moest hij naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Het onderzoek naar de plotselinge dood van de tiener loopt nog, maar Wolobahs moeder vermoedt dat het pittige chipje hem fataal werd. De jongen had voor zover bekend geen andere medische klachten. Het kan nog tot wel twaalf weken duren voor er een autopsierapport is, meldt de lijkschouwer van de staat Massachusetts.

Desondanks heeft Paqui besloten het chipje uit de handel te halen. Officieel doet het bedrijf dat vanwege ‘een toename van het aantal tieners en andere individuen dat zich niet aan de waarschuwingen houdt’. Op de verpakking waarschuwt het merk dat het chipje niet geschikt is voor kinderen en andere risicogroepen.

Consumenten moeten hun handen wassen als ze de chip hebben aangeraakt en medische hulp dienen te zoeken in het geval van ‘ademhalingsproblemen, flauwvallen of aanhoudende misselijkheid’. De ‘Challenge’-teksten zijn inmiddels van de website verwijderd.

Pepperspray

Pepers danken hun pittigheid aan de stof capsaïcine, die ook in pepperspray wordt gebruikt. Bij het eten van pepers stimuleert het de pijnreceptoren op de tong en in de mond, wat een branderig gevoel geeft.

In hoge dosering kan capsaïcine gevaarlijk zijn. Het stofje veroorzaakt in sommige gevallen onder meer irritatie, hevige maagpijn, braken en een verstoring van het hartritme. ‘Het is mogelijk dat het eten van deze chips met een hoge concentratie capsaïcine tot de dood kan leiden’, zegt Peter Chai, universitair hoofddocent Medische Toxicologie aan het Brigham and Women’s Hospital in Boston (Massachusetts), tegen persbureau AP.

Of Wolobahs dood verband houdt met het chipje, hangt volgens hem dus af van de dosering. ‘Als die te hoog is kan dat leiden tot fatale hartritmestoornissen of onomkeerbare schade aan het hart.’ De kans dat iemand een fatale dosis tot zich neemt door het eten van pepers is zeer klein, maar bij consumptie in poedervorm zoals bij de ‘One Chip Challenge’ is het risico op klachten groter.