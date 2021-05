Extra voorlichting over corona voor groepen die niet of nauwelijks Nederlands spreken

Een medewerker van het Rode Kruis in de grote test- en vaccinatielocatie op het TT Circuit. Beeld ANP

Vandaag lanceert de organisatie verschillende webpagina’s waarop de informatie in het Engels, Pools, Turks, Arabisch, Portugees en Chinees wordt weergegeven. Ook zijn er Whatsapp-hulplijnen actief waar je met medewerkers kunt appen. Volgens woordvoerder Gerard van Mourik hebben mensen vooral vragen over logistieke zaken. ‘Ze vragen zich af waar ze zich kunnen laten testen en wanneer ze worden opgeroepen voor een vaccinatie. En men is op zoek naar preventietips, als ze bijvoorbeeld thuis of op het werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden.’

Van Mourik is blij dat er maatschappelijk geen ophef ontstaat over het gebrekkige Nederlands van arbeidsmigranten en vluchtelingen. ‘Het gaat tijdens de pandemie om medemenselijkheid: iedereen in nood heeft recht op goede informatie. Dan moeten we als land niet zeuren en zeggen: ‘je moet maar Nederlands leren’.

Grootschalige uitbraken

Afgelopen weken namen de zorgen rondom arbeidsmigranten toe. Volgens onderzoeksplatform Investico staan honderdduizenden mensen niet ingeschreven bij een gemeente, waardoor ze een vaccinatie dreigen mis te lopen. Omdat de groep vaak klein is behuisd en op het werk weinig afstand kan houden, is er een groter risico op besmettingen. Dat werd vorig jaar duidelijk toen medewerkers van vleesverwerkingsbedrijven massaal ziek werden. Ook in de fruitteelt en distributiecentra werden meerdere grootschalige uitbraken gemeld.

Volgens Van Mourik is deze groep bij uitstek een voorbeeld waarbij het van belang is om in de eigen taal te communiceren. ‘Het overgrote deel van de arbeidsmigranten leest geen krant of kijkt geen journaal. Als die niet op laagdrempelige wijze informatie krijgen over de gevaren van het virus en hoe ze zich moeten laten testen bij klachten, blijf je een gezondheidsrisico houden.’ De hulporganisatie zegt nadrukkelijk geen mensen over te zullen halen zich te vaccineren. ‘Wij willen ze alle informatie geven en zeggen vervolgens: ga eens praten met uw buurman of de huisarts. Want een vaccinatie is en blijft de eigen keuze.’

Het Rode Kruis is niet de enige organisatie die informatie verstrekt aan moeilijk bereikbare groepen. Sinds de start van de pandemie vertaalt tolkenbureau Global Talk alle coronapersconferenties in acht verschillende talen. Dat doet het bureau onder meer in het Syrisch, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Berbers en Farsi.