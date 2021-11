Extra opvangplekken kunnen druk op Ter Apel maar tijdelijk verlichten: COA vreest nieuwe overloop

Een asielzoekerscentrum in Rijswijk. Beeld Arie Kievit

Sinds eind augustus heeft het COA ruim 4.600 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen, maakte de organisatie dinsdag bekend. Deze week komen daar nog 2.200 plaatsen bij. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is daarmee voorlopig enigszins uit de zorgen, maar omdat het merendeel van de extra opvang tijdelijk is, is het COA bang dat de asielketen opnieuw vastloopt.

‘Met de nieuwe, tijdelijke locaties kunnen we weer een paar weken vooruit, maar het is absoluut niet zo dat we er hiermee zijn’, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA in een verklaring. Volgens Schoenmaker leidde het tekort aan opvangplaatsen de afgelopen tijd niet alleen in Ter Apel, maar op alle locaties tot problemen. ‘Het legde druk op omwonenden, op ons personeel en op onze bewoners.’

De afgelopen drie maanden nam het aantal asielzoekers waarvoor het COA zorg draagt, flink toe. Gemiddeld was de instroom per maand zo’n 2.000 mensen hoger dan de uitstroom. Het COA verwacht niet dat die instroom op korte termijn zal luwen.

Vaste plekken

Het COA zou daarom graag zien dat de nieuwe, veelal tijdelijke plekken, worden vervangen door vaste plekken. Vier op de vijf nieuwe plekken die de laatste maanden zijn gerealiseerd, moet het COA over 1 tot 6 maanden weer opgeven. Vooral voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zoekt het COA naarstig naar opvang.

Die cijfers van het COA stroken met de trend die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag signaleerde. Het aantal eerste asielverzoeken in Nederland lag in het derde kwartaal van dit jaar ruim tweeënhalf keer zo hoog als in de maanden daarvoor. In totaal meldden zich in juli, augustus en september 8.845 mensen. Bijna driekwart van de stijging – de grootste sinds eind 2015 – bestaat uit mensen uit Syrië, Afghanistan en Turkije.

In Ter Apel werd vorige maand duidelijk wat er gebeurt als de asielketen vastloopt. Het aanmeldcentrum in dit Groningse dorp is een soort flessenhals: doordat de doorstroom naar andere centra is gestagneerd, overschrijdt het centrum al weken zijn maximumcapaciteit. Inmiddels is de druk op de asielopvang iets afgenomen, maar vorige week sliepen in de nachtopvang van Ter Apel nog altijd 65 mensen te veel. Eerder waren dat er honderden.

Door de krapte op de woningmarkt kunnen mensen wier asielaanvraag is ingewilligd moeilijk doorstromen naar een huurwoning. Inmiddels is het aantal statushouders dat een plek op een COA-locatie bezet houdt opgelopen tot 11.500. Van hen wachten 7.400 mensen al langer dan de afgesproken termijn van 3 maanden, meldt het COA.