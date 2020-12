Extra noodsteun voor winkeliers, musea en bioscopen

Een klant in de Action eerder deze week, met plastic over alle niet-essentiële producten. Beeld ANP

Deze tegemoetkoming aan de non-food-detailhandel is vergelijkbaar met de voorraadvergoeding die het kabinet eind oktober instelde voor horecagelegenheden. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan het omzetverlies van de winkelier in het vierde kwartaal van 2020, met een maximumbedrag van iets meer dan 20.000 euro.

De extra compensatie voor voorraadverlies komt boven op de verruimde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) waar bedrijven al eerder aanspraak op konden maken. De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt vanaf de tweede helft van januari automatisch uitbetaald aan mkb-ondernemers die TVL ontvangen.

Het kabinet heeft vrijdag ook de aanvraagperiode voor de loonkostensteunregeling NOW met twee weken verlengd. Eigenlijk moesten bedrijven die deze steun over het vierde kwartaal wilden ontvangen dat vóór 14 december aangeven bij het UWV. Een deel van de bedrijven zal dat niet hebben gedaan, in de verwachting veel omzet te draaien rond Kerstmis en Oud en Nieuw. Maar een dag nadat de deadline voor de NOW-aanvraag was verlopen, kwam er dus een lockdown. Daarom is de aanvraagperiode verlengd tot en met 27 december.

15 miljoen extra voor culturele sector

Het kabinet vult de twee bestaande noodpakketten voor de culturele sector verder aan met 15 miljoen euro, omdat de lockdown het kunstenleven voor de derde keer dit jaar helemaal heeft platgelegd. Het extra geld is bedoeld voor musea en bioscopen, die hoopten wat omzet te kunnen draaien in de kerstvakantie. Ook belandt een deel bij het Steunfonds Rechtensector, dat onder anderen zelfstandige schrijvers, muzikanten en componisten inkomenssteun verleent.

Voor musea gold tot vorige week een ruimere openstelling dan voor theaters en concertzalen, waar ongeacht de grootte van de zaal maar dertig mensen naar binnen mochten. Zij hoopten gezinnen in de vakantie te kunnen verwelkomen. Bioscoopzalen waren aan datzelfde maximum gehouden, maar de Nederlandse oorlogsfilm Slag om de Schelde, die deze week zou uitkomen, stond wel in tientallen zalen in het land geboekt als vakantie-uitje.

Voor instellingen in de podiumkunsten komt nu geen extra geld, omdat zij al waren meegenomen in de 472 miljoen euro noodsteun die minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven met Prinsjesdag in haar begroting had opgenomen. Het budget is bedoeld om de kunstensector tot 1 juli 2021 overeind te houden. De precieze verdeling van de aanvullende 15 miljoen wordt begin januari bekendgemaakt.