Extra Nederlandse militairen naar Afghanistan na aankondiging vertrek Amerikanen

Nederlandse ‘special forces’ aan het werk in Afghanistan. Beeld Ton Koene

Het verzoek komt enkele uren nadat bekend werd dat de VS al hun troepen zullen terugtrekken per 11 september. Nederland werkt in Navo-verband samen met Duitsland in de opleidingsmissie in Afghanistan.

De tachtig militairen van de landmacht werden al achter de hand gehouden voor mogelijke inzet vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in het land. Hun taak is force protection, het beveiligen van de aanwezige Navo-militairen. Hun inzet heeft ermee te maken ‘dat rekening gehouden wordt met meer instabiliteit in het gebied’, zegt een defensiewoordvoerder.

Woensdag wordt een bijzondere virtuele vergadering gehouden waarin de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken en defensie het Amerikaanse besluit toelichten aan hun Navo-collega’s. De Europese bondgenoten en Canada, die op dit moment al al de meeste militairen leveren voor de Navo-missie in Afghanistan zullen zich met de VS moeten beraden op verder te nemen stappen. Tot dusver werd gesproken over het beginsel ‘in together - out together’: samen uit, samen thuis. Nederland heeft nu 150 militairen in Afghanistan, deels actief in de trainingsmissie, deels voor beveiliging.

De regering moet formeel nog een besluit nemen over de inzet, waarna de Tweede Kamer wordt ingelicht via een zogenaamde Art. 100-brief. Vanwege de tijdsdruk zal dit naar verwachting snel gebeuren.