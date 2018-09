Extra miljoenen naar wetenschappelijk onderzoek ‘volslagen onvoldoende’

De extra door het kabinet op Prinsjesdag toegezegde investering van 248 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek is volslagen onvoldoende, stellen experts en belanghebbenden.

Koning Willem-Alexander bij de opening van het vernieuwde Erasmus MC. De Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU. Foto ANP

‘Als je kijkt naar de landen om ons heen, dan hadden we eigenlijk miljarden moeten investeren’, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU).

De Europese Unie hanteert een investeringsdoelstelling van 3 procent van het bruto nationaal product (bnp) in wetenschap en innovatie. Nederland hanteert een iets lagere doelstelling van 2,5 procent. Maar ook dat halen we niet.

‘We lopen enorm achter. Nederland voldoet al jaren niet aan zijn eigen doelstelling op het gebied van R&D’, zegt Jos de Jonge, wetenschapsfinancieringsexpert aan het Rathenau Instituut. Daar veranderen deze extra miljoenen niets aan.

Sterker nog: doordat het Nederland economisch steeds meer voor de wind gaat, zal ons bnp stijgen. In 2016 zat Nederland nog op 2,03 procent investering. ‘Het bnp stijgt sneller dan de investering’, zegt De Jonge. ‘We zullen straks naar verwachting dus onder die 2 procent zakken.’

Duitse doelstelling

Ook de VSNU toont zich teleurgesteld. ‘We zijn heus blij met de miljoenen, maar we moeten ons nog niet op de borst slaan’, zegt woordvoerder Pierik. ‘In Duitsland heeft men bijvoorbeeld pas nog de doelstelling verhoogd naar 3,5 procent.’

Overigens bestaan de genoemde percentages uit een combinatie van overheidsbijdragen en bijdragen uit het bedrijfsleven. Dat zorgt voor een vertekend beeld. ‘We hebben hier bijvoorbeeld weinig farmacie en ict, bedrijfstakken die fors in R&D investeren’, zegt wetenschapsfinancieringsexpert De Jonge. Maar zelfs als je daarvoor corrigeert en alleen de kale overheidsbijdrage meerekent, lopen we achter op het Europese gemiddelde. ‘Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland – er zijn een hoop landen die het beter doen dan wij.’

En ook in vergelijking met concurrerende economieën buiten de EU lopen we achter. De Jonge: ‘We zitten met andere landen in een ratrace op het gebied van kennis. Die verliezen we nu. In de Verenigde Staten (2,7%) en China (2,1%) investeert men structureel meer in onderzoek en innovatie dan wij doen.’