Extra energietoelage voor arme gezinnen

Staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) heeft dit vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Gemeenten zullen het bedrag automatisch uitkeren aan alle bijstandsgerechtigden in hun gemeente. Andere huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum moeten zichzelf bij hun gemeente melden om aanspraak te maken op de vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die alleen van een AOW-uitkering leven en zelfstandigen met een heel laag inkomen.

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de extra compensatie voor arme huishoudens. Dit bedrag komt bovenop de 3,2 miljard euro die de demissionaire regeringsploeg half oktober vrijmaakte om de sterke stijging van de gasprijzen voor Nederlandse huishoudens en bedrijven te verzachten. Die eerste tegemoetkoming kwam neer op ongeveer 400 euro voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik. Gezinnen en bedrijven met een hoog verbruik krijgen onder die eerste compensatieregeling meer dan zuinige huishoudens, omdat de compensatie wordt gegeven via een verlaging van de energiebelasting en niet als een standaardbedrag. Ook deze eerdere compensatie wordt na 1 januari uitbetaald.

Moties

De Tweede Kamer concludeerde al snel dat er iets extra’s moest gebeuren voor de laagste inkomens. Voor die groep volstaat de eerste compensatieregeling niet, vinden veel Kamerleden. De energieprijzen zijn eind dit jaar zo hard gestegen, dat de gemiddelde energierekening voor huishoudens met wel 900 euro per jaar kan stijgen. Mensen die in een slecht geïsoleerde (huur)woning wonen en daarom veel gas verstoken, zijn volgens sommige berekeningen misschien zelfs 1.500 euro extra kwijt aan energie. Daar zitten ook lage inkomens bij. Voor hen is de verlaging van de energiebelasting onvoldoende.

Eind oktober dienden het CDA, D66, PvdA en GroenLinks daarom moties in waarin ze het kabinet opriepen extra compensatie te bieden voor lage inkomens en bewoners van slecht geïsoleerde huizen. Aan die wens komt de ministerraad nu tegemoet. De gasprijzen zijn momenteel weer hard aan het stijgen, nadat ze in november iets waren gedaald.