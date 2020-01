Extra Amerikaanse soldaten naar Irak na aanval op ambassade

Sjiitische demonstranten bestormen de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Beeld EPA

Hun bestorming was een reactie op luchtaanvallen dit weekeinde van de VS op de door Iran gesteunde groep Kataib Hezbollah. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Kataib Hezbollah is een sjiitische militie die verantwoordelijk zou zijn voor een aanval waarbij een Amerikaan om het leven kwam.

Terwijl Amerikaanse troepen vanaf het dak traangasgranaten afvuurden, vernielden de demonstranten de wachthuisjes aan de toegangspoort tot het complex. ‘Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump’, scandeerde de menigte terwijl ze met vlaggen zwaaiden van sjiitische milities die actief zijn in Irak.

Washington reageerde door aan te kondigen dat er 750 extra troepen vanuit Koeweit zouden worden ingevlogen. Ook konden de VS binnen enkele dagen vierduizend man naar de regio sturen. ‘De inzet van de soldaten is een gepaste reactie op het verhoogde dreigingsniveau tegen Amerikaans personeel en faciliteiten’, aldus Mark Esper, de Amerikaanse minister van Defensie.

De vijandelijkheden tussen het Amerikaanse leger en sjiitische Iraakse milities vergroten het risico dat Irak betrokken raakt in de schemeroorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten. Irak wordt al maanden geteisterd door massale straatprotesten tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi, die wordt gedomineerd door sjiieten en gesteund door Iran. Mahdi zei eerder deze week dat hij de Amerikaanse luchtaanvallen vergeefs had proberen te stoppen.

Een Iraakse soldaat houdt de wacht bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Beeld AP

President Trump liet per Twitter weten in de bestorming een ‘georkestreerde aanval’ van Iran te zien. ‘Iran zal volledig verantwoordelijk worden gehouden voor slachtoffers of schade aan onze faciliteiten. Ze zullen een zware prijs betalen. Dit is geen waarschuwing; het is een bedreiging. Gelukkig Nieuwjaar’, aldus Trump.

Teheran ontkent elke betrokkenheid bij de bestorming. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het ‘onbeschaamd’ van de VS om Teheran de schuld te geven van ‘protesten van het Iraakse volk tegen (Amerikaanse) barbarij waarbij zeker 25 Irakezen zijn gedood’.

De Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei diende Trump van repliek op sociale media. ‘Opnieuw geeft die man (Trump, red.) Iran de schuld van de aanvallen. Ten eerste sta je machteloos. Ten tweede zou je, als je logisch kon nadenken – wat je niet kunt, inzien dat andere landen je haten om je misdaden in Irak en andere landen.’

Er zijn vijfduizend Amerikaanse militairen gestationeerd in Irak. ‘De Amerikanen zijn niet gewenst in Irak. Ze zijn de bron van het kwaad, en we willen dat ze vertrekken’, zei Qais al-Khazali, de gevreesde leider van de Asa’ib Ahl al-Haq-militie en een belangrijke bondgenoot van Iran, deze week tegen persbureau Reuters.