Extinction Rebellion krijgt bredere aanhang: ‘Ik vind ze niet langer radicaal’

De Extinction Rebellion-demonstratie in Den Haag bij de A12. Beeld Daniel Rosenthal/de Volkskrant

Drie meisjes en een jongetje van een jaar of zeven springen uitgelaten in de lucht om de bellen op te vangen die Saar (33) met een bellenblaasmachine op hun afvuurt. De wijkverpleegkundige uit Apeldoorn zit zaterdagmiddag op een elektriciteitshuisje naast het Haagse Malieveld. Ze is een van de naar schatting drieduizend demonstranten van Extinction Rebellion die zich er op en naast de oprit naar de A12 hebben verzameld.

De actievoerders bezetten een weg, wat hun uitdrukkelijk is verboden door de autoriteiten. Maar het is dat er voor de opgang van de tunnelbak van de A12 twee ferme, blauwe waterkanonnen staan. Anders had een toevallige voorbijganger kunnen denken dat hij deze zonnige middag op een festivalterrein was beland, zo gemoedelijk is de sfeer.

Wat opvalt op de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag is hoe snel de sympathie voor deze actiegroep van klimaatactivisten zich verbreedt. Opvallend veel aanwezigen vertellen dat ze er voor het eerst bij zijn en hun mening over Extinction Rebellion als te radicaal recentelijk hebben bijgesteld.

Ook voor wijkverpleegkundige Saar is het de eerste keer. ‘Ik ben geen ervaren actievoerder, maar ook ik maak me zorgen waar het heen gaat met de wereld’, zegt ze, terwijl ze, zichtbaar in haar element, nog wat bellen blaast naar de uitgelaten kinderen om haar heen. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe veel mensen deze groep op de been krijgt.’

Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de A12 in Den Haag bezet. Het aantal deelnemers neemt snel toe. 28 januari was het met ruim duizend activisten al drukker dan bij eerdere acties. Dat kwam mede, denkt de organisatie, door het Openbaar Ministerie dat besloot voorafgaand aan de actie een aantal activisten op te pakken. Vervolgens arresteerde de politie die middag meer dan zevenhonderd deelnemers van wie een deel zich aan het asfalt van de Haagse tunnelbak had vastgelijmd.

Nieuwkomers

De woede om die arrestaties, dat is de reden dat Roos (68), gepensioneerd docent levensbeschouwing, deze zaterdag van Maastricht naar Den Haag is getreind om haar sympathie te betuigen aan Extinction Rebellion. ‘Het zijn echt helden’, zegt ze, terwijl ze zich mengt in het bonte gezelschap van jong en oud, van doorgewinterde actievoerders die elkaar herkennen van vorige acties en de vele nieuwkomers zoals zij. Onder hen zijn groepjes scholieren en studenten maar ook opvallend veel ouderen van wie een enkele steunt op een rollator.

‘Die arrestaties hebben ons meer sympathie opgeleverd’, zegt Rozemarijn van ‘t Einde, die al langer actief is voor Extinction Rebellion. Tevreden kijkt de ervaren klimaatactivist deze zaterdag om zich heen naar alle nieuwe aanwas. Volgens haar is er duidelijk iets gekanteld. ‘Veel mensen zien ons niet langer als radicaal maar als een beweging waar ze bij willen horen.’ Dat komt ook, denkt ze, door extreme acties van andere klimaatgroepen, die bijvoorbeeld soep gooiden naar schilderijen. ‘Nu zijn wij opeens niet meer de extreemsten.’

Van ‘t Einde is naar de A12 gekomen met een groep van zo’n tachtig christelijke klimaatactivisten. Onder hen zijn opvallend veel nieuwkomers. ‘Spannend, dit is de eerste keer dat ik bij een actie ben waarbij ik gearresteerd kan worden’, zegt dominee Sifra, ze heeft haar vijf maanden oude baby Lidwien op haar arm. Ook voor David (40) is het de eerste keer. ‘Ik ga me niet laten arresteren’, vertelt hij. ‘Dat vinden mijn twee zoontjes die thuis zijn gebleven te spannend.’

Opvallend veel nieuwe deelnemers trok de demonstratie van Extinction Rebellion op zaterdag. Beeld Daniel Rosenthal/de Volkskrant

‘Lieve rebellen’

Achter hen staat een groep van zo’n dertig zorgprofessionals. Onder hen zijn huisartsen, geneeskundestudenten en ic-verpleegkundigen. ‘Wij zijn hier om het gezondheidsaspect van de klimaatcrisis te benadrukken’, zegt apotheker Henrike (33). Zij ziet de animo om deel te nemen groeien onder haar zorgcollega’s. ‘Extinction Rebellion voert actie op een manier die recht doet aan de ernst van het probleem’, vertelt ze. ‘De geweldloosheid spreekt mij en veel anderen aan. Er wordt goed op je gelet. Het zijn hier eigenlijk allemaal heel rustige en vriendelijke mensen.’

De omgangsvormen die Extinction Rebellion voorstaat zijn inderdaad opvallend zachtaardig. In berichten spreekt zij de deelnemers aan met ‘lieve rebellen’. Vooraf krijgen de actievoerders in kleine groepen tijdens de ‘check-in’ de vraag hoe zij zich voelen. Zij moeten bevestigen dat zij ze instemmen met het uitgangspunt van geweldloosheid. Dan mogen ze kenbaar maken of ze de A12 op willen, met het risico gearresteerd te worden, of dat ze liever deelnemen aan de supportdemonstratie. Doe niets waar je je niet goed bij voelt, is uitdrukkelijk de boodschap.

En zo zit filosofiestudent Amy (22) er deze middag in de zon op een zelf meegebracht krukje vlak naast het waterkanon het boek ‘Moreel Kapitaal’ te lezen, over ‘de verbindingskracht in de samenleving’. Ook zij vond Extinction Rebellion eerst te radicaal. ‘Nu zie ik dat ze terechte punten hebben, en dat burgerlijke ongehoorzaamheid bij een democratisch stelsel hoort.’

Een waterkanon sproeit water over de honderden demonstranten die op het wegdek blijven zitten. Beeld Daniel Rosenthal/de Volkskrant

Arrestaties en waterkanonnen

Veel deelnemers verbaast het dat de politie lange tijd niet optreedt. Aan het begin van de actie, toen de groepen deelnemers rond het middaguur van drie kanten probeerden in de Haagse tunnelbak te komen, werden zij tegengehouden door een cordon politiemensen die aan beide kanten van de weg een waterkanon hadden neergezet. Toen dreigde de politie nog meerdere malen met ingrijpen. Maar al snel verstomde die oproep.

Wellicht dat ze niet wilden ingrijpen vanwege de omvang en de aard van de groep, met veel kinderen en ouderen, suggereerden sommige aanwezigen. Anderen dachten dat de politie er gewoonweg niet de capaciteit voor had om het wegdek leeg te vegen, met een tweede grote demonstratie tegelijkertijd in het Zuiderpark.

Pas vanaf 17 uur ging de politie over tot actie. Wie niet gearresteerd wilde worden nam plaats aan de zijkant van de rijbaan. De twee waterkanonnen sproeiden daarna water over de honderden demonstranten die toch op het wegdek bleven zitten. Uiteindelijk arresteerde de politie ruim zevenhonderd van hen. De agenten sleepten of tilden ze een voor een de gereedstaande stadsbussen in, toegejuicht door supporters die veilig aan de kant stonden. ‘Misschien dat ik me de volgende keer ook laat arresteren’, zegt een van hen.