Externe commissie concludeert: ‘Geen antisemitisme op Universiteit Leiden’

Annabel Nanninga (FVD) en Paul Cliteur (FVD) tijdens de eerste plenaire vergadering in de Ridderzaal. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De geruchten over antisemitische uitlatingen op de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden zijn volgens een externe commissie ongegrond. Het aanzien van de faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Leidse universiteit in het algemeen is hiermee ‘ten onrechte aangetast’. Alleen over een mogelijk incident uit 2008 blijft onduidelijkheid bestaan.

Dat concludeert een externe commissie onder leiding van Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad. De andere commissieleden waren Angelien Eijsink, voormalig PvdA-Kamerlid, en oud-notaris Marnix Aarts. Het onderzoek is onder meer gebaseerd op gesprekken met 27 (oud-) betrokkenen. De commissie was ingesteld door het College van Bestuur van de Leidse universiteit, nadat in de tweede helft van november grote onrust ontstond rond hoogleraar Paul Cliteur.

Die onrust had niet te maken met zijn academische status, maar met zijn hoedanigheid als senator van Forum voor Democratie. Thierry Baudet, die vijf jaar aan de universiteit verbonden was en in 2012 bij Cliteur promoveerde, raakte in opspraak door uitgelekte antisemitische berichten uit WhatsApp-groepen van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Baudet stapte op 24 november op als partijleider, waarna Cliteur zijn senaatszetel opgaf.

Geruchten

Een dag later verscheen in Trouw een interview met Cliteur. De kop: ‘Ik ben solidair met Baudet en zijn ideologische lijn.’ Dat zette kwaad bloed, zo bleek weer enkele dagen later uit een artikel op GeenStijl. Daarin getuigden vier (oud-)collega’s van Cliteur dat zij hem al veel eerder hadden aangesproken op antisemitische geruchten en hem hadden gevraagd daarvan publiekelijk afstand te nemen. Cliteur deed het af als ‘malligheid’. De (oud-)collega’s waar het om ging waren de rechtsfilosofen Machteld Allan en David Suurland, politicologe Machteld Zee, en filosoof en politicoloog Yoram Stein.

Dat was reden voor het universiteitsbestuur om onderzoek te laten doen, overigens tegen de zin van de vier academici. Het ging hun om de politieke activiteiten van Cliteur, niet om zijn wetenschappelijke verdiensten. ‘Wij wensen de afdeling in geen enkel opzicht te beschadigen.’ Maar het bestuur stelde op 7 december toch de externe commissie in.

In het onderzoeksverslag staat dat in 2008 een student naar Suurland is toegekomen, met de klacht dat Baudet zou hebben gezegd dat ‘de Holocaust nodig was geweest om het christendom in West-Europa te redden’. Suurland weet echter niet meer wie die student was en Baudet heeft de uitspraak desgevraagd ontkend. Ook heeft Suurland indertijd noch Cliteur, noch hoogleraar Afshin Ellian – bij wie de student promoveerde – op de hoogte gesteld. Suurland heeft de zaak toen laten rusten, naar eigen zeggen ‘omdat er elke week wel iets was met het provocerende gedrag van Baudet’.