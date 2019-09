Extern onderzoek naar onderhandse aankoop derde huis burgemeester Maastricht

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht. Beeld ANP

De Volkskrant publiceerde vrijdag over de kwestie. In reactie op vragen zei Annemarie Penn-Te Strake toen dat zij de aankoop niet bij de gemeenteraad had hoeven melden, omdat er volgens haar geen sprake was van belangenverstrengeling en het een privékwestie betrof. Deskundigen weerspraken dat.



Maandagavond zei Penn in een sessie met de fractievoorzitters spijt te hebben. Niet zozeer van haar onderhandse aankoop van een zakelijke relatie. Of van de mogelijke belangenverstrengeling. Maar van het feit dat er ophef is ontstaan die haar, haar gezin en de stad schaadt. Daardoor is ze tot de conclusie gekomen ‘dat ik die melding beter had kunnen doen’. Op verzoek van de burgemeester stemde de gemeenteraad in met een extern onderzoek naar de vraag of Penn de aankoop inderdaad had moeten melden. De resultaten van dat onderzoek worden eind oktober verwacht.

Volgens fractievoorzitter Kitty Nuyts van de Liberale Partij Maastricht is het aangekondigde onderzoek een wassen neus. ‘Er zou onderzocht moeten worden of de burgemeester zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. En, zo ja, of ze dan kan aanblijven. In plaats daarvan wil Penn weten welke lessen ‘we’ kunnen trekken voor de toekomst, alsof ook anderen fouten hebben gemaakt. Daarmee verplaatst ze het probleem en omzeilt ze de belangrijke vragen.’

Door de affaire is het vertrouwen van Nuyts in burgemeester Penn beschadigd. ‘Via de media hebben wij als raadsleden te horen gekregen van haar privébelangen met een ambtenaar. Zij heeft al die tijd nagelaten ons zelf in te lichten. Op die manier kun je als gemeenteraad je controlerende taak niet uitvoeren en kun je de burgemeester niet langer op haar woord geloven.’

De woningen van de burgemeester van Maastricht aan de Looiersgracht worden van elkaar gescheiden door de lantaarn aan de gevel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Klankborden met de commissaris

Burgemeester Penn overlegde begin 2018 voor de aankoop van het pand – haar derde huis in Maastricht – met Theo Bovens, commissaris van de koning in Limburg. Die gaf volgens Penn aan dat ‘vastgoedbezit niet van invloed is op de integriteit van de burgemeester’.

Deskundigen verbaasden zich over die opstelling van Bovens. ‘Theo Bovens had beter moeten weten’, zei bijvoorbeeld Marcel Boogers, hoogleraar Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente.

Naar nu blijkt, werd Bovens tijdens dat ‘klankbordgesprek’ echter onvolledig geïnformeerd door Penn. Hij kreeg niet te horen dat zij het pand kocht van een topambtenaar die leiding geeft aan een omstreden samenwerkingsverband van drie gemeenten, waaronder Maastricht. ‘De vraagstelling in het korte telefoongesprek was een andere, namelijk de integriteitspositie in relatie tot het bezitten van meer panden’, laat Bovens via een woordvoerder weten. Daarin zag de Limburgse commissaris van de koning geen probleem. ‘Er is niet geklankbord over belangenverstrengeling in relatie tot de verkopende partij.’

Het is de tweede keer dat in Maastricht een burgemeester in opspraak komt door een vastgoeddeal. In 2010 stapte burgemeester Gerd Leers op nadat hij in de problemen was geraakt bij de aankoop van een vakantiehuis in Bulgarije, dat onderdeel was van een vastgoedproject van een Maastrichtse ambtenaar.