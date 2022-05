Extern onderzoek bevestigt ernstig grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars, Ajax wil ‘cultuurverandering’

Marc Overmars, de voormalig technisch directeur van Ajax, op de tribune tijdens een eredivisiewedstrijd tussen Ajax en Heracles. Beeld ANP

Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt. Met de publicatie van de onderzoeksresultaten hoopt Ajax de affaire-Overmars te kunnen afsluiten. De blik gaat naar de toekomst, waarin volgens de Amsterdamse voetbalclub gewerkt moet worden aan ‘een veiliger werk- en sportomgeving’.

Commercieel directeur Overmars stapte begin februari per direct op bij Ajax omdat hij volgens de club ‘gedurende een langere periode’ grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s verstuurde, waaronder ongevraagde dickpics (foto's van het mannelijk geslachtsdeel, red.). Zijn aanstelling bij Royal Antwerp FC zes weken later leidde tot veel verontwaardiging, maar die club beschouwde het wangedrag van Overmars als een privézaak. De oud-topvoetballer zelf verheugde zich op ‘een nieuw hoofdstuk’.

Foute grappen en opdringerig gedrag

Uit het onderzoek dat integriteitsbureau Bezemer & Schubad heeft uitgevoerd in opdracht van Ajax blijkt dat meerdere vrouwen binnen de club last hebben gehad van ernstig grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Ook maakt het rapport melding van twee eerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij Overmars niet betrokken was. Tegen de schuldigen zouden volgens Ajax destijds al maatregelen zijn getroffen.

De onderzoekers hebben verder achterhaald dat ‘een aantal vrouwen binnen Ajax’ last heeft gehad van ongewenst gedrag, variërend van ‘foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag’. De club benadrukt dat de vrouwen in kwestie geen klacht hebben ingediend, maar zich in het kader van dit onderzoek wel meldden. Zij hadden eerder niet aangeklopt bij vertrouwenspersonen of anderen binnen de club omdat ze repercussies vreesden.

‘Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden’, reageert Leen Meijaard, voorzitter van de Raad van Commissarissen. ‘De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is, zodat voor iedereen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd en als zich toch iets voordoet medewerkers zich vrij voelen het aan de orde te stellen, elkaar daarop aanspreken en het zo nodig melden.’ Meijaard bedankte ook de vrouwen die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek: ‘Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest.’

Plan van aanpak moet ongewenst gedrag tegengaan

De club gaat op aanwijzen van Bezemer & Schubad een plan van aanpak opstellen. Dat richt zich onder andere op preventie tegen ongewenst gedrag, goede opvang van slachtoffers, adequate afhandeling van meldingen en klachten, en scholing in de aanpak van ongewenst gedrag.

Een begeleidingscommissie bestaande uit externe deskundigen, medewerkers uit de hele organisatie en vertegenwoordigers van de clubleiding moet dat plan gaan uitvoeren. Ook komt er als nulmeting ‘een onafhankelijk breed cultuuronderzoek onder alle medewerkers’.

Algemeen directeur Edwin van der Sar wil de inbreng van vrouwen die nu al initiatieven hebben opgezet binnen de club graag gebruiken bij de uitwerking van het plan. ‘Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie. Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk. Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering.’