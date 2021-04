Explosieve stijging aangehouden migranten bij grens VS: toename met 71 procent in 1 maand

Migranten aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Beeld REUTERS

Ook het aantal kinderen dat door de grenspolitie werd aangehouden, is fors toegenomen. Afgelopen maand ging het om bijna 19 duizend kinderen, een verdubbeling vergeleken met februari. De explosieve stijging van met name de groep kinderen en hun gebrekkige opvang langs de grens heeft de regering-Biden ernstig in verlegenheid gebracht.

De nieuwe cijfers van de Customs and Border Protection (CBP) verhogen wederom de druk op het Witte Huis om snel in actie komen. Oud-president Trump en de Republikeinen uitten kritiek op Biden omdat hij de crisissituatie aan de grens niet serieus zou nemen. Ook zou hij de toestand aan zichzelf te danken hebben: de Democraat beloofde tijdens de verkiezingen een humaner immigratiebeleid, met als gevolg een forse toename van het aantal migranten dat de VS binnen wil komen sinds het vertrek van Trump.

Vooral het weer toelaten van kinderen die alleen reizen, zo blijkt uit de CBP-cijfers, heeft een aanzuigende werking gehad. Biden maakte direct na zijn beëdiging een einde aan Trumps besluit om deze groep niet toe te laten. Volgens Trump moesten zij, net als volwassenen en gezinnen, in Mexico hun verblijfsverzoek afwachten. Het Witte Huis verklaarde toentertijd dat dit nodig was om de pandemie in de VS niet te verergeren en om de groei van het aantal besmettingen tegen te gaan.

Yesterday afternoon, #BorderPatrol agents rescued 2 siblings, ages 5 & 6, who were abandoned by smugglers in a remote area along the U.S./Mexico Border. Their mother's phone number was written on the children's forearms.

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke 6 april 2021

Hoop

Ook het stopzetten van de bouw van Trumps omstreden grensmuur en Bidens voorstellen om de meer dan dertien miljoen illegalen in de VS uitzicht te bieden op legalisering van hun verblijf, heeft de hoop onder migranten vergroot. Sinds oktober, toen de presidentsverkiezingen nog gaande waren, maar een zege voor Biden waarschijnlijk leek, zijn bijna 570 duizend migranten door de grenspolitie gepakt. Ook dit aantal is een forse toename vergeleken met voorgaande periodes.

Alleen al in maart werden 104 duizend migranten uitgezet, de meesten naar Mexico. Biden beloofde een einde te maken aan dit ‘wacht af in Mexico-beleid’ maar dat is er tot nu toe niet van gekomen. Behalve op alleen reizende kinderen, stuit de grenspolitie ook op grote groepen migranten, bestaand uit meer dan honderd mensen, die samen de VS proberen binnen te komen. De afgelopen jaren namen het aantal ontdekkingen van dit soort groepen juist af. Sinds oktober werden 49 groepen gepakt, met in totaal 4.700 personen.

Militaire bases

Biden heeft vicepresident Harris aangesteld om de aanpak van de crisissituatie aan de grens te coördineren. Ook heeft hij diverse militaire bases aangewezen om de alleen reizende kinderen op te vangen. De grenspolitie mag hen maximaal drie dagen vasthouden, waarna ze moeten worden opgevangen in opvangcentra van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Maar omdat er niet genoeg opvangplekken zijn voor de groeiende stroom kinderen, zag de grenspolitie zich de afgelopen tijd gedwongen minderjarigen langer vast te houden. Vorige maand bracht een Democratisch congreslid uit Texas foto’s naar buiten waarop was te zien onder welke omstandigheden deze kinderen werden ondergebracht. Ze sliepen, ondanks de pandemie, dicht op elkaar op matrassen op de grond.