‘Explosieve’ nieuwe coviduitbraak in Beijing volgens Chinese autoriteiten, restricties weer opgevoerd

Een gezondheidswerker draagt een beschermend pak terwijl hij naast dozen afval staat die moeten worden verwijderd na de recente coviduitbraak in Beijing. Beeld Getty Images

De Chinese hoofdstad Beijing kampt met een ‘explosieve’ nieuwe uitbraak van covid, aldus de lokale autoriteiten. Entertainmentzaken zijn gesloten, de heropening van scholen is uitgesteld en tal van gebouwen zijn in lockdown geplaatst. Ook in Shanghai, dat nog maar net uit lockdown is, worden de restricties weer opgevoerd.

Beijing, dat twee weken geleden een versoepeling van de maatregelen aankondigde, kampt sinds donderdag met een uitbraak gelinkt aan het uitgaansleven. Drie besmette personen bleken de net heropende kroeg Heaven Supermarket Bar te hebben bezocht, een van de populairste uitgaangelegenheden van Beijing en daarmee een nachtmerrie voor contacttracers. Tot nu toe zijn in deze uitbraak 115 besmettingen geïdentificeerd, en 6.158 contactpersonen.

Gezien het Chinese zerocovidbeleid, dat ervoor kiest elke uitbraak onmiddellijk in te dammen, leidt de uitbraak tot strenge maatregelen in Beijing. In grote delen van de stad zijn alle bars gesloten, en de heropening van scholen en van een groot pretpark is uitgesteld. De impact is het grootst in wijken en gebouwen met besmettingen of contactpersonen: die worden tijdelijk in lockdown geplaatst. De plotse opsluitingen leiden tot grote onrust onder inwoners en ontwrichting van het dagelijks leven.

Ook in Shanghai werden de maatregelen dit weekeinde opgevoerd, nadat drie besmettingen gelinkt werden aan een schoonheidssalon waar afgelopen week 502 klanten uit heel Shanghai waren geweest. In vijftien van de zestien districten van Shanghai moeten alle inwoners zich zaterdag laten testen, en in vijf districten – met miljoenen inwoners – mogen zij niet naar buiten tot de resultaten bekend zijn. Bij een positief resultaat gaat hun gebouw of wijk in lockdown.

Golf aan massatests

Tien dagen na het einde van de lockdown van Shanghai zijn op dit moment meer dan 12 duizend gebouwen opnieuw afgesloten, omwille van de aanwezigheid van besmettingen of contactpersonen. De nieuwe golf aan massatests en lokale lockdowns zette veel inwoners, de herinnering aan voedseltekorten tijdens de eerdere lockdown nog vers in het geheugen, vrijdag aan tot hamsteren. Ook ontvluchtten sommige inwoners hun wijk, nadat zij hoorden dat deze zou worden afgesloten.

De Chinese overheid houdt vast aan het zerocovidbeleid omdat een ongecontroleerde coviduitbraak fataal zou kunnen zijn voor de vele ongevaccineerde ouderen in China en voor het erg ongelijke zorgsysteem. Maar sinds het opduiken van omikron vergt dit beleid zulke strenge maatregelen dat de Chinese economie zware schade oploopt. Veel banken voorspellen dat de Chinese economie in het tweede kwartaal van 2022 een krimp zal vertonen.

Na een recente daling van het aantal gevallen werden de maatregelen in Shanghai en Beijing opvallend snel afgebouwd, vermoedelijk om de economie te stimuleren. De Chinese overheid maakte zich sterk met regelmatige PCR-tests van de hele bevolking nieuwe uitbraken te kunnen tegengaan. President Xi Jinping zegt een evenwicht na te streven tussen een ‘onwankelbaar’ zerocovidbeleid en de economie, maar de nieuwe opflakkeringen tonen dat dit erg moeilijk wordt.

Grote onvrede en protesten

De lockdown van Shanghai leidde de afgelopen weken tot grote onvrede en zelfs protesten. Op economisch vlak raakte de grootste havenstad ter wereld verlamd: werknemers konden niet naar kantoor, fabrieken moesten sluiten en het transport kwam zowat stil te liggen. De gevolgen kunnen zich de komende tijd wereldwijd laten voelen, als door de verstoring van het havenverkeer in Shanghai minder containers in Europa en de Verenigde Staten aankomen.

Volgens FourKites, een dataplatform gespecialiseerd in aanvoerketens, kende de haven van Shanghai sinds het einde van de lockdown nog maar een bescheiden herstel. Het verscheepte volume in Shanghai lag de afgelopen twee weken 19 procent lager dan voor de lockdown. De gemiddelde verblijfstijd van goederen in de haven bedraagt nu 6,6 dagen, de helft minder dan tijdens de piek van de havenopstoppingen, maar nog steeds dubbel zo lang als voor de lockdown.