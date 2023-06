Explosies in Kyiv, opnieuw luchtalarm in heel Oekraïne

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van donderdag 1 juni:

• Volgens Oekraïne houdt Rusland zich niet aan de voorwaarden van de graandeal. Russische inspecteurs zouden weigeren om schepen te registreren die onderweg zijn naar Oekraïense havens.

• Russische milities die voor Oekraïne vechten hebben donderdagochtend opnieuw een aanval uitgevoerd op Russisch grondgebied. Rusland beweert de aanval te hebben afgeslagen.

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag in zijn toespraak voor de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië gepleit voor snelle duidelijkheid over toetreding van zijn land tot de Navo en Europese Unie.

