Liveblog Oorlog in Oekraïne

Explosies in het centrum van Kyiv • ‘VN doet alles om mensen in staalfabriek Marioepol te evacueren’

• Volgens de EU weigeren alle lidstaten om hun gas in roebels af te rekenen

• VN-chef António Guterres is in Kyiv voor overleg met president Zelenski

• President Biden vraagt Congres om 33 miljard voor extra steun aan Oekraïne