Explosief afgegaan bij teststraat in Bovenkarspel, politie gaat uit van ‘gerichte actie’

Technische recherche doet onderzoek bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland). Beeld ANP

Om 06.55 kwam een metalen cilinder van circa 10 centimeter lang - ogenschijnlijk een blik of pijp - tot ontploffing. De politie gaat uit van een ‘gerichte actie’. De testlocatie aan de Middenweg van de GGD Hollands Noorden blijft woensdag dicht.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge noemt de explosie op twitter ‘krankzinnig’. ‘Al ruim een jaar leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit.’ Hij zegt gebeld te hebben met de GGD-medewerkers uit de regio.

De explosie raakt niet alleen de GGD-medewerkers die in Bovenkarspel werken, reageert voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. ‘Dit raakt ons allemaal.’ Hij noemt het een ‘laffe daad van vernieling’. ‘In het hele land zetten onze mensen zich keihard in om de samenleving te beschermen tegen deze pandemie. Ze moeten dit cruciale werk veilig kunnen doen.’

Het is niet voor het eerst dat een coronateststraat doelwit is van geweld. Eerder werd een GGD-testlocatie in Breda vernield en beklad. Bij testlocaties in Amsterdam werden ruiten ingegooid. De teststraat in Urk werd in brand gestoken.