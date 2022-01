Explosie waarbij Franse Dakar-coureur gewond raakte was mogelijk terroristische aanslag

Boutron in actie tijdens Dakar 2020. Beeld REUTERS

Coureur Philippe Boutron werd samen met vijf andere inzittenden (allen Frans) tijdens de openingsdag afgelopen donderdag van de Dakar Rally getroffen door een plotselinge explosie in de havenstad Jeddah in Saoedi-Arabië. Boutron moest meteen geopereerd worden aan de ernstige verwondingen aan zijn benen, de anderen bleken ongedeerd. De Saoedische autoriteiten stelden aanvankelijk dat er geen aanleiding was te veronderstellen dat de explosie opzettelijk had plaatsgevonden. De Franse Justitie liet echter vandaag weten dat er een ‘onderzoek is ingesteld naar meerdere pogingen tot moord in verband met een terroristische groepering.’

Daarvoor waren er ook al andere indicaties dat er wellicht toch meer aan de hand was. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken paste daags na het incident het reisadvies aan. ‘Maximale alertheid - veiligheidsrisico’, viel op de website te lezen. ‘De mogelijkheid van een criminele daad kan niet uitgesloten worden.’

De Dakar-rally heette voorheen de Parijs-Dakar, omdat de woestijnrally vroeger voerde vanaf de Franse naar de Senegalese hoofdstad. Tussen 2009 en 2019 werd de race echter in Zuid-Amerika (Argentinië, Chili, Peru en Bolivia) gehouden vanwege de aanhoudende dreiging van islamitisch geïnspireerde terreuraanslagen. Vanaf 2020 vindt de race, waaraan auto's, vrachtwagens, motoren en quads meedoen, in Saoedi-Arabië plaats.

Zo’n tachtig procent van de deelnemers van de Dakar bestaat uit amateurs. Speciaal aan de race is dat het grotendeels off-road plaatsvindt, over ruwe natuurgebieden bestaand uit onder meer zandduinen, modder en rotsachtige gebieden. 76 mensen (waarvan 31 deelnemers) kwamen sinds het ontstaan van de rally in 1979 om het leven als gevolg van de race.