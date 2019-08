Explosie in Zuid-Limburgse woning mogelijk veroorzaakt door politiegranaat

Een flitsgranaat. Beeld Shutterstock

Volgens een politiewoordvoerder ziet de situatie van de bewoner ‘er niet goed uit’. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie bij de inval fouten heeft gemaakt. Een flitsgranaat is bedoeld om een verdachte te desoriënteren. De verdachte in deze kwestie dreigde zichzelf en zijn huis op te blazen met gas. Dat meldde zijn ex-vrouw ’s avonds om negen uur bij de politie. Daarop hebben de hulpdiensten de buurt ontruimd en afgezet. Alleen de directe buren konden niet worden bereikt; die zaten op het moment van de explosie gewoon thuis.

Drie onderhandelaars van de politie slaagden er niet in contact te leggen met de man. Naar binnen gaan was te gevaarlijk en bellen kon een vonk door de mobiele telefoon veroorzaken, aldus de politie. Daarop werd besloten het arrestatieteam in te schakelen. Dat wachtte niet op het afsluiten van de gaskraan door beheerder Enexis, ‘omdat de situatie acuut was, en het afsluiten van het gas van buitenaf erg complex’, aldus de politiewoordvoerder.

Het arrestatieteam heeft ‘met professionele, gekeurde apparatuur’ gemeten of er gas in de woning was, ‘maar de meter gaf nul aan’. Daarop werd de flitsgranaat gebruikt. ‘Direct daarna’ ontplofte de woning en ontstond een felle, uitslaande brand.

Van de omwonenden raakte niemand gewond. Een agent is met ademhalingsproblemen en een te hoog koolmonoxidegehalte in zijn lichaam naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer ontslagen. Naast het onderzoek van de Rijksrecherche onderzoekt een forensisch team de oorzaak van de explosie en de gasmeetapparatuur van het arrestatieteam.