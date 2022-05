Explosie in hotel in Havana doodt zeker 25 mensen

Puin van ingestorte delen van het gebouw is terechtgekomen op de straat voor het hotel Saratoga in Havana. Beeld Alexandre Meneghini / Reuters

Onder de doden was ook een Spaanse toerist. Een tweede toerist raakte zwaargewond. Ook zouden een zwangere vrouw en een kind zijn omgekomen. Zij waren vermoedelijk geen bewoners van het hotel, dat vanwege een opknapbeurt gesloten was voor toeristen.

De hele voorgevel van het negentiende-eeuwse hotel Saratoga in Havana werd bij de explosie weggeblazen en een deel van het gebouw stortte in door wat vermoedelijk het gevolg is geweest van een gaslek. De straten rond het hotel waren bezaaid met puin, alsof er een zware bom was geëxplodeerd. Een aanslag werd door de autoriteiten echter meteen uitgesloten.

Op het internet verschenen al snel beelden van ambulances die af en aan reden. Zaterdagochtend werd gemeld dat 74 gewonden naar het ziekenhuis waren gebracht. De hele dag werd er onder meer met honden gezocht naar vermisten. Zeker een slachtoffer werd levend onder het puin vandaan gehaald.

Een school in de directe omgeving werd geëvacueerd, nadat kinderen daar door rondvliegend glas en puin gewond waren geraakt.

De brandweer wordt door tankwagens bevoorraad met bluswater. Beeld Alexandre Meneghini / Reuters

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en premier Manuel Marrero Cruz brachten kort na de ontploffing een bezoek aan de plek van de ramp. Op het Twitteraccount van de president verscheen na diens bezoek het bericht dat voorlopig onderzoek zou hebben uitgewezen dat een gaslek de explosie had veroorzaakt.

Op de staatstelevisie verklaarde Roberto Enrique Calzadilla, woordvoerder van het bedrijf dat meerdere hotels in Cuba beheert, dat hotel Saratoga een onderhoudsbeurt had gehad, en dat het de komende dagen weer open had moeten gaan voor toeristen. ‘De werkers verrichtten de laatste reparaties en deden wat nodig was om het hotel te heropenen. ’s Ochtends waren ze bezig met het bijvullen van gas en het lijkt erop dat daarbij de explosie is ontstaan.’ Er zouden alleen werklui en personeelsleden in het gebouw aanwezig zijn geweest.

Het statige Saratoga was een markant vijfsterrenhotel in Oud Havana, met 96 kamers, twee bars, twee restaurants en een zwembad op het dak. Hoogwaardigheidsbekleders logeerden er, en beroemdheden als Mick Jagger, Beyoncé, Jay-Z en Madonna hebben er overnacht.

De vernietigende explosie wordt gezien als een zoveelste een klap voor het toerisme in Cuba, dat cruciaal is voor de economie. Door corona en door nieuwe Amerikaanse sancties onder president Trump was dat toerisme nagenoeg tot stilstand gekomen. De afgelopen maanden krabbelde het eindelijk weer wat op, maar net toen het land op een Russische toeristengolf hoopte, begon de oorlog in Oekraïne en zakte het bezoekersaantal opnieuw in.