Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Poolse supermarkten zijn het afgelopen jaar vaker doelwit geweest van aanslagen met explosieven, zoals hier in Aalsmeer. Zondagnacht ging een explosief af in een Poolse supermarkt in Lelystad. Beeld ANP

De politie Flevoland meldt op Twitter dat rond 3.30 uur een harde knal te horen was in het pand in winkelcentrum ‘t Lelycentre, in het noorden van de stad. Door de explosie is ‘de voordeur van het pand eruit geknald’, aldus een politiewoordvoerder.

Volgens Omroep Flevoland lijkt de schade aan het pand mee te vallen. Op foto’s is een gat in de deur te zien. Ook is een deel van de gevelbekleding losgekomen. De omgeving van de supermarkt is door de politie afgezet voor sporenonderzoek. Een getuige zou iemand vlak na het incident hebben zien wegrennen.

Vaker doelwit

Poolse supermarkten zijn het afgelopen jaar vaker doelwit geweest van aanslagen met geïmproviseerde explosieven, maar een verband tussen een eerdere reeks aanslagen en de meest recente explosie in Lelystad is maandagochtend door de politie nog niet gelegd.

Afgelopen juni werd in Beverwijk een verdacht pakket gevonden bij een supermarkt, die een half jaar eerder ook al twee keer met een explosief te maken had. Ook dit keer bleek het om een explosief te gaan. In december vorig jaar werden ook buurten rondom Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Tilburg opgeschrikt door zware explosies. Daarnaast waren er beschietingen in Rotterdam. In het Limburgse Panningen werd deze zomer nog twee keer geprobeerd brand te stichten.

Verdachten

Een 26-jarige man uit Amsterdam, die ervan wordt verdacht chauffeurs voor de aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther te hebben geregeld, moet maandag voor de rechtbank in Haarlem verschijnen. Het betreft een inleidende zitting.

Vorige week besloot de rechtbank in Alkmaar het voorarrest van twee andere verdachten te verlengen. Een van hen, een eveneens 26-jarige man uit Amsterdam, zou chauffeur zijn geweest bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Een 20-jarige Amsterdammer zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg. Het OM linkt hem ook aan een derde aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer.

Het Openbaar Ministerie heeft in het onderzoek dat zich toespitst op vijf aanslagen bij vier supermarkten nog twee verdachten op de korrel. Een van hen zit vast. Een ander nam de wijk naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven.