Experts in brandbrief: onduidelijk coronabeleid kabinet maakt dat meer mensen de regels negeren

In de brief schrijft ‘het RedTeam’, zoals de deskundigen zich noemen, dat het nog steeds ontbreekt aan meetbare en realistische doelstellingen. Hierdoor zou bij de bevolking onduidelijkheid zijn ontstaan over het doel van het huidige coronabeleid.

Is dat doel: het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden? Of toch het virus zich langzaam laten verspreiden? ‘Die onduidelijkheid draagt bij aan het negeren van de maatregelen’, meent het RedTeam.

Het team is opgericht om het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert structureel van tegenspraak te voorzien. Onder de leden van het RedTeam bevinden zich onder meer de epidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe, gezondheidseconoom Xander Koolman en Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Diezelfde experts drongen eind juli al bij het kabinet aan op het nemen van snelle coronamaatregelen, zoals het instellen van een mondkapjesplicht en het opschalen van het bron- en contactonderzoek door de GGD’en. Het ministerie nodigde de vier deskundigen daarop uit voor een gesprek.

Met hun aanbevelingen is destijds niets gedaan, zegt Schellekens nu. Wel loopt er nog een evaluatie van het coronabeleid tot nu toe, waarvoor ook de meeste leden van het RedTeam zijn uitgenodigd.

Deze week start het ministerie van Volksgezondheid daartoe gesprekken met een groep geselecteerde deskundigen. Voor 1 september komt het kabinet met de evaluatie van die gesprekken naar buiten. ‘Maar wij vinden dat we daar niet op kunnen wachten’, aldus Schellekens.

‘Vrijblijvendheid alom’

In de nieuwe brief schrijft het RedTeam verder dat de communicatie rond het coronavirus ‘onduidelijk en tegenstrijdig’ is. Als voorbeelden noemen de leden de anderhalve meter afstand die op de meeste plekken geldt, maar niet in de luchtvaart.

Ook heeft het RedTeam kritiek op de communicatie van de overheid over het dragen van mondkapjes. Die zijn verplicht in het openbaar vervoer, de luchtvaart en in Amsterdam en Rotterdam op drukke plekken, terwijl door het OMT ‘nog steeds gesproken wordt over schijnveiligheid’ van de mondkapjes.

De experts zeggen te zien dat de ‘verdedigingslinie’ tegen het virus, het bron- en contactonderzoek, ‘aan het bezwijken is’. In Amsterdam en Rotterdam zijn de GGD’en al niet meer in staat om met alle contacten van besmette personen te spreken.

Een oplossing zou volgens het RedTeam kunnen zijn om het testen op het virus, ‘geen kerntaak van de GGD’, over te dragen op een andere organisatie.

Doordat er nauwelijks wordt gehandhaafd op het volgen van de regels ademt het coronabeleid in Nederland ‘vrijblijvendheid alom’, aldus het RedTeam. ‘Dit gedoogbeleid ten opzichte van een relatief kleine groep werkt demotiverend voor de veel grotere groep goedwillenden.’

De brandbrief komt op een brisant moment: woensdag debatteert de Tweede Kamer over de coronacrisis. SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft het kabinet per spoedprocedure om een reactie gevraagd op de brief van het RedTeam, nog voor het Kamerdebat. ‘Dit zijn signalen om serieus te nemen’, zegt Van Gerven. ‘Ze zitten er heel scherp in, maar daar is ook alle reden voor.’