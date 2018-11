Experts: door moskeeën geëiste Twitter-ban Wilders maakt weinig kans

De eis van 144 Turkse moskeeën in Nederland aan Twitter om PVV-leider Geert Wilders te verbannen van het platform maakt weinig kans. Dat zeggen experts over de oproep van de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF).

De koepelorganisatie stelt dat uitspraken van de PVV-leider in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Zij dreigt naar de rechter te stappen als Twitter niet binnen 21 dagen actie onderneemt. Volgens Ejder Köse, advocaat van de koepel, zaait Wilders consequent haat met zijn tweets over de islam en moslims.

‘Daarmee handelt hij in strijd met de ‘grondwet’ van Twitter, zijn gebruikersvoorwaarden’, zegt Köse in een reactie. Met een brief aan het bedrijf eist zijn cliënt TICF dat het account van de PVV-leider (ruim 854 duizend volgers) wordt opgeschort en/of compleet wordt verwijderd. Daarbij baseert hij zich op tweets van de PVV-leider die haatdragend zouden zijn, uit de periode van september 2017 tot maart 2018.

In zijn voorwaarden verbiedt Twitter uitdrukkelijk haatzaaiende content. Daartoe behoort het promoten van geweld of het direct aanvallen of bedreigen van andere mensen op basis van hun geloof. Maar ‘of het gedrag nieuwswaarde heeft en van algemeen belang is’, geldt voor Twitter als een belangrijke afweging bij het bepalen of een tweet toelaatbaar is of niet.

In het verleden liet het bedrijf blijken de vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk te vinden. Het bood bewust de ruimte aan controversiële tweets, vooral als die afkomstig waren van politici. Veelvuldige oproepen om het account van de Amerikaanse president Trump te verwijderen heeft het socialemediaplatform mede om die reden altijd naast zich neer gelegd.

‘Met campagnefilmpje was de maat vol’

‘Voor TICF was de maat vol met het campagnefilmpje van de PVV voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar,’ zegt Köse. In het drie minuten durende filmpje stelt de PVV de islam gelijk aan terreur, vrouwenhaat, Jodenhaat, onderwerping, gedwongen huwelijken en slavernij. TICF is gelieerd aan Diyanet, het Turkse directoraat voor godsdienstzaken. Dat deed in maart aangifte tegen Wilders vanwege het filmpje. Het Openbaar Ministerie weigerde daarop Wilders te vervolgen. Maar, zegt Köse: ‘Het directoraat heeft met deze zaak niets te maken.’

Naast de eis voor het opschorten en/of verwijderen van Wilders’ account heeft TICF aangekondigd aangifte te doen tegen Twitter in Turkije, Marokko, Pakistan en Indonesië. Daarmee wil de koepel aantonen dat Twitter zich medeplichtig maakt aan het verspreiden van Wilders’ uitlatingen in landen waar die uitlatingen strafbaar zijn.

Of Twitter gedwongen kan worden mee te werken aan het verzoek, is zeer de vraag. ‘De gebruikersvoorwaarden van Twitter zijn geen wetten, het is meer een contract tussen gebruiker en platform’, zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet. ‘De twee kunnen elkaar aan die voorwaarden houden, maar een buitenstaander kan dat niet afdwingen, die heeft eigenlijk niks te eisen.’

‘Zeer onwaarschijnlijk’

Ook Arno Lodder, hoogleraar Internet Governance aan de Vrije Universiteit, is sceptisch over de kans van slagen. ‘Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat Twitter hier iets mee zal doen. Ik geloof ook niet dat je naar de rechter kunt stappen om als derde te zeggen: die twee mensen breken hun contract. Dat is een vreemde constructie. Het is een probleem voor één van die partijen, niet voor iemand daarbuiten.’

Daar staat tegenover dat Twitter vanwege zijn enorme bereik een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, stelt de jurist Engelfriet. ‘Als Twitter zijn gebruikersvoorwaarden niet handhaaft, kunnen ook buitenstaanders daar last van hebben. Maar een rechter zal niet snel een besluit nemen op basis van die afweging.’

Een stap naar de Nederlandse rechter zou hoe dan moeilijk zijn, omdat geschillen met Twitter volgens de voorwaarden moeten worden uitgevochten in Californië, waar het bedrijf is gevestigd: ‘Bij de Nederlandse rechter kun je dus niet terecht’, zegt Engelfriet. Advocaat Köse denkt daar anders over. Omdat Twitter ook een kantoor heeft in Ierland voor zijn gebruikers buiten de VS en met een brievenbusfirma in Nederland is gevestigd, kan het ook in Europa op zijn beleid worden aangesproken, stelt de raadsman.

Wilders zelf reageerde maandagochtend op Twitter kort op de berichtgeving van het AD: ‘Waanzin’, schreef hij in een tweet waarin hij de voorpagina van de krant deelde.