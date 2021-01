Exitstrategie: kabinet mikt op opening basisscholen, mits de dreigende Britse variant het toelaat

Of en hoe de basisscholen open kunnen, hangt af van het advies van het Outbreak Management Team. Dat advies verschijnt dinsdag op papier. Beeld ANP

Vrijdag sprak het kabinet over de zogenoemde exitstrategie, die de weg uit de huidige lockdown moet wijzen. Bovenaan het wensenlijstje staat het heropenen van de basisscholen. De kans dat dat lukt is ‘zeer groot’, zei minister Hoekstra van Financiën na afloop van de ministerraad. Gesproken wordt over het indelen van kinderen in ‘bubbels’, kleinere groepjes, zodat bij een besmetting met het coronavirus niet de hele klas in quarantaine hoeft. Ook het sneller sluiten van hele basisscholen zou een optie zijn.

Of en hoe de basisscholen open kunnen, hangt af van het advies van het Outbreak Management Team. Dat advies verschijnt dinsdag op papier, maar RIVM-chef Jaap van Dissel zal daarvan zondag in het Catshuis de eerste indrukken delen. Het RIVM is nog altijd zeer bezorgd over de Britse variant van het virus. Die is duidelijk besmettelijker, schreef het instituut deze week: ruim eenderde van de nieuwe besmettingen is met de Britse variant. Zorgen die vermoedelijk doorklinken in het OMT-advies.

Op zijn wekelijkse persconferentie ging premier Rutte vrijdag minder ver dan Hoekstra. We moeten eerst de laatste cijfers over de verspreiding van de Britse variant onder jonge kinderen afwachten, zei hij. Toch is de verwachting dat hij en coronaminister De Jonge dinsdag zullen aankondigen dat de basisscholen (en kinderopvang) een week later hun deuren kunnen openen. Grotere onzekerheid is er over de avondklok, die vooralsnog afloopt op 10 februari. Als het kabinet die crisismaatregel wenst te verlengen dan moet de Tweede Kamer daar eerst mee instemmen.

Niet versoepelen ‘onhoudbaar’

Het kabinet sprak in de ministerraad ook over de verdere invulling van de exitstrategie. Die moet de bevolking perspectief bieden op een uitweg uit de lockdown, al blijft de vrees bestaan dat de uitgedokterde strategie bij onvoorziene ontwikkelingen op de schop moet. Zoals het geval was met de inmiddels achterhaalde routekaart. Het kabinet blijft daarom weg bij het noemen van exacte aantallen (voor bijvoorbeeld de ic-opnames) waarbij de huidige maatregelen automatisch worden versoepeld, zei Rutte.

Er ligt er een lijst van maatregelen die na de basisschoolsluiting en de avondklok in aanmerking komen voor versoepeling. Tot die verlanglijst behoren volgens een ingewijde de heropening van het voortgezet en hoger onderwijs, binnen sporten, het uitbreiden van het aantal aanwezigen op uitvaarten, het opkrikken van het aantal toegestane gasten bij thuisbezoek, het weer laten werken van mensen met contactberoepen en het heropenen van de niet-essentiële detailhandel. De horeca zou in de exitstrategie niet snel aan bod komen, hetgeen ongetwijfeld de woede zal opwekken van de steeds wanhopigere horeca-ondernemers.

Het OMT zou liever willen wachten met het afschalen van de maatregelen tot het aantal besmettingen verder is gedaald en Nederland weer terug is op het risiconiveau ‘waakzaam’, in plaats van nu één voor één de maatregelen te versoepelen. Een ‘totaal onhoudbare’ wens, zegt een bron: ‘Dat gaat nog drie tot vier maanden duren.’ Zo ver reikt het geduld van Nederland bij lange na niet meer, klinkt het.