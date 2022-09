Exitpolls: Italië slaat rechtsaf bij parlementsverkiezingen

Giorgia Meloni Beeld REUTERS

Uit verschillende exitpolls blijkt dat Fratelli d’Italia de grootste partij wordt met percentages die variëren van 22 tot 26 procent van de stemmen. Boegbeeld Meloni zou daarmee de eerste vrouwelijke premier van het land kunnen worden. Daarna volgt de centrumlinkse Partito Democratico op afstand, met tussen de 17 en de 21 procent van de stemmen.

Fratelli d’Italia is een verre nazaat van de fascistische beweging van Benito Mussolini, maar afficheert zichzelf onder Meloni als nationaal-conservatief. De partij heeft de winst voor een groot deel te danken aan de keuze om als enige plaats te nemen in de oppositie, terwijl alle andere partijen de afgelopen anderhalf jaar deel uitmaakten van de regering van nationale eenheid van Mario Draghi.

Het rechtse blok van Fratelli d’Italia, de Lega-partij van Matteo Salvini en Forza Italia van Silvio Berlusconi komt in de exitpolls samen uit op een ruime meerderheid aan zetels. Dat geldt zowel voor de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat, waardoor de weg naar een uiterst rechtse regering open ligt.

De Vijfsterrenbeweging, die in 2018 nog de grootste partij werd met 32 procent van de stemmen, bleef ditmaal steken op tussen de 13,5 en 17,5 procent van de stemmen. De anti-establishmentpartij kwam niet ongeschonden uit de drie verschillende regeringen waarin zij de afgelopen jaren plaatsnam, maar deed het uiteindelijk toch beter dan in de aanloop naar de verkiezingen de verwachting was.

Lage opkomst

De opkomst was 64,6 procent, een daling van ruim 8 procentpunt ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2018, die ook al een laagterecord vestigden. In het gemengde Italiaanse kiesstelsel wordt een derde van de zetels verdeeld via een meerderheidsstelsel en twee derde proportioneel.

Daardoor zijn de 41-45 procent van de zetels die het rechtse blok samen heeft, tegenover tussen de 25 en 29 procent voor de linkse coalitie, vrijwel zeker goed voor een meerderheid in het parlement.

Voor de precieze verdeling van de 600 zetels (400 in de Kamer en 200 in de Senaat, na een inkrimping met een derde) is het wachten tot alle stemmen geteld zijn, naar verwachting maandagochtend.