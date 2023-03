Exitpoll: BBB grote winnaar, in Eerste Kamer gedeeld grootste met linkse combinatie

BBB-leider Caroline van der Plas reageert op de uitslagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

Daarmee wordt BBB als individuele partij sowieso de grootste in de senaat. Maar op links hebben PvdA en GroenLinks gezegd samen één fractie te vormen. Die combinatie krijgt bij elkaar opgeteld volgens de exitpoll ook vijftien zetels. GroenLinks is met acht zetels net iets groter dan de PvdA.

De coalitie is de grote verliezer. Alle vier partijen raken volgens de exitpoll zetels kwijt, in het bijzonder het CDA. De partij halveert bijna, van negen naar vijf zetels. In totaal komt de coalitie in de exitpoll op 24 zetels uit, een stuk minder dan 38 zetels die een meerderheid op zou leveren.

Nieuw in de Eerste Kamer, afgaand op de exitpoll, zijn Volt met twee zetels en JA21 met drie zetels. Forum voor Democratie was vier jaar geleden de grootste partij, maar houdt waarschijnlijk slechts twee zetels over. Partij voor de Dieren wint een zetel en komt naar verwachting uit op vier. Omdat het gaat om een exitpoll, kan de daadwerkelijke uitslag in alle gevallen nog verschillen.

De opkomst voor de verkiezingen is naar schatting 61 procent. Dat is zo'n 5 procentpunt hoger dan vier jaar geleden.

BBB wint in zeker drie provincies

Van drie afzonderlijke provincies zijn tot nu toe ook exitpolls bekend. Dat zijn Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant. In al die provincies lijkt BBB de grootste te worden.

In Overijssel, van oudsher een CDA-bolwerk, blaast de partij in de exitpolls alle concurrentie weg. De partij van Caroline van der Plas lijkt 31,3 procent van de stemmen te behalen. Het CDA halveerde daar en houdt 8,5 procent over, vlak voor de VVD.

In 2019 koos ruim 17 procent nog voor het CDA. Forum voor Democratie was met 13,3 procent de tweede partij. Die partij is nu ook gedecimeerd. FvD houdt 2,7 procent van de stemmen. over. De opkomst was naar verwachting ruim 61 procent, 2 procentpunt hoger dan vier jaar geleden.

Ook in Noord-Holland lijkt BBB de grootste partij te worden, zij het met een nipte voorsprong. Volgens de exitpoll krijgt BBB daar, tegen de verwachting in, 14,3 procent van de stemmen. De VVD is in de exitpoll de tweede partij met 13,3 procent. Er blijft weinig over van Forum voor Democratie, de grote winnaar van 2019. De partij daalt in de exitpoll van 15,3 procent naar 2,6 procent.

De derde provincie waarvan een exitpoll bekend werd gemaakt was Noord-Brabant. Net als in Overijssel en Noord-Holland pakt die zeer gunstig uit voor BBB. De partij behaalde daar naar schatting bijna 1 op de 5 stemmen. Daarmee gaat de partij de VVD als grootste voorbij in de provincie. De liberalen houden 14,4 procent over. De PvdA stijgt licht naar 8,2 procent.

Het CDA lijdt net als in andere provincies een grote nederlaag. De christendemocraten houden maar 5,8 procent over van de bijna 14 procent vorig jaar.

Later zullen op basis van daadwerkelijke uitslagen prognoses gepubliceerd worden.