Executie dreigt voor tiener die als 10-jarige tegen het Saoedische regime demonstreerde

In een filmpje van CNN, zie je de tienjarige Qureiris samen met een groep anderen op zijn fiets zitten: een ventje in een spijkerbroek met opgerolde pijpen en zwarte teenslippers. De jongens verzamelen zich op straat om onder zijn leiding te demonstreren. Eenmaal fietsend schreeuwt hij in een megafoon: ‘De mensen eisen mensenrechten.’

Dit alles gebeurde in 2011 in de Oostelijke Provincie van Saoedi-Arabië. Dat jaar werd deze regio het centrum van protesten van sjiieten, een religieuze minderheid die klaagde over discriminatie door de soennitische meerderheid van het land. Ze wilden meer werk, meer ontwikkeling van het gebied en meer rechten. De autoriteiten grepen met harde hand in, maar de protesten gingen tot 2014 door.

Toen hij 10 jaar oud was riep hij tijdens een vreedzame demonstratie:



📢 'Het volk wil mensenrechten!'



Toen hij 13 jaar oud was werd hij gearresteerd en in de gevangenis mishandeld om hem tot een bekentenis te dwingen.



En nu wil Saudi-Arabië Murtaja Qureiris



Executeren pic.twitter.com/rjFwV7Ooco Amnesty NL

In dat laatste jaar, Qureiris was ondertussen dertien jaar oud, werd de jongen gearresteerd. Hij wilde met zijn familie naar Bahrein reizen toen hij aan de grens werd tegengehouden. Het kind was volgens mensenrechtenactivisten de jongste politieke gevangene van Saoedi-Arabië. Nu hij vier jaar lang is vastgehouden, is hij meerderjarig geworden en dreigt hij de doodstraf te krijgen.

Speciale rechtbank

Qureiris wordt berecht door een speciale rechtbank voor terroristen, omdat hij is beschuldigd van ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’. Hij zou geweld hebben gepleegd en molotovcocktails hebben gemaakt voor zijn oudere broer, een politieke activist. De jongen was 11 jaar oud toen deze broer, Ali Qureiris, omkwam bij een demonstratie tegen het regime.

Saoedi-Arabië treedt hard op tegen dissidenten en het speciale terrorisme tribunaal wordt vaak gebruikt om hen te vervolgen. In april werden er 37 mannen geëxecuteerd, onder wie drie verdachten die minderjarig waren tijdens hun vergrijp. De meerderheid van hen was sjiitisch.

In 2014 werd de prominente sjiitische geestelijke Nimr al-Nirm samen zeven andere mannen door het terrorisme tribunaal ter dood veroordeeld vanwege hun rol bij de demonstraties. In 2016 kregen veertien anderen dezelfde straf vanwege hun deelname aan de protesten.