Excuses voor onderwijsassistent die leerling in de nek greep

Gerrit Keeman werd op non-actief gezet nadat hij een leerling bij zijn nek pakte. Beeld Marlena Waldthausen

De school had Keeman (64) na een klacht van de ouders van de leerling en publicatie van een filmpje van het incident op internet op non-actief gesteld. Keeman was daar verbolgen over en vertelde zijn verhaal deze week aan verschillende media. Hij kreeg veel bijval.

Woensdag vond onder leiding van een externe vertrouwenspersoon een verzoeningsgesprek plaats tussen Keeman en de directie van de school. Daarna publiceerden ze een gezamenlijke verklaring op de website van het schoolbestuur.

‘Na het incident heeft de school de heer Keeman vrijgesteld van werkzaamheden’, staat daarin. ‘Het doel was om hem tot rust te laten komen en de rust op school te herstellen. De heer Keeman heeft de vrijstelling echter als een schorsing ervaren en als een gebrek aan vertrouwen. De directie van de school betreurt dat uiteraard en biedt excuses aan voor de wijze waarop dit is gebeurd.’

Keeman had ruim voor het incident al zijn ontslag ingediend bij de school. Hij zou per 31 januari stoppen. Na zijn vroegpensioen wilde hij nog een jaar op de school aan de slag. Omdat hij het werk naar eigen zeggen ‘gruwelijk onderschat’ had, besloot hij eerder te stoppen.

Veiligheid verbeteren

In de verklaring kondigt de school ook maatregelen aan om de veiligheid in de school te verbeteren. ‘Ook houdt de school interne procedures tegen het licht, zoals het schorsingsbeleid, het omgaan met mobiele telefoons in de klas en de ondersteuning van medewerkers.’

Eerder had Keeman de manier waarop de school met de leerlingen omging bekritiseerd. Zo werden regels over telefoongebruik in de klas niet gehandhaafd, zei hij.